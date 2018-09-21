В пермском бизнес-инкубаторе проконсультируют по участию в торгах на право размещения НТО

18:18 | 24.09.2018

Информационная поддержка оказывается представителям бизнеса, желающим принять участие в электронных аукционах.



Как сообщили в городском департаменте экономики и промышленной политики, к настоящему времени уже состоялся ряд консультаций. Сотрудники Центра развития предпринимательства города Перми в режиме реального времени продемонстрировали процедуру участия в аукционе.



Кроме того, в бизнес-инкубаторе предприниматели могут получить консультации по следующим темам: бизнес-планирование, маркетинг предприятия, взаимодействие с органами власти, вопросы юридического характера, налогообложения.



Телефон для записи на консультации - 201-85-00.



Напомним, с конкурсной документацией можно ознакомиться здесь: gorodperm.ru/actions/property/tradearea. Ближайшие торги на право размещения НТО состоятся 3 октября по 33 лотам. Размер площади места размещения НТО варьируется от 4 метров (для вендингового центра по продаже воды) до 30 метров. «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены. Площадки находятся в Дзержинском и Индустриальном районах Перми. Схемой размещения нестационарных торговых объектов здесь предусмотрены НТО по продаже воды, хлеба и хлебобулочных изделий, овощей и фруктов, а также распространению печатной продукции.