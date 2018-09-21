Пермь: новости дня
15:39 | 24.09.2018
Краснокамский городской суд запретил директору УК в Керчи работать в сфере ЖКХ
Краснокамский городской суд на 4 года запретил директору ООО «Городская управляющая компания №1» в городе Керчь Светлане З. заниматься организационно-распорядительной деятельностью в сфере ЖКХ. Женщина обвинялась в том, что в 2016 году путем мошенничества под видом заработной платы перечислила на свою личную банковскую карту денежные средства, внесенные жителями Краснокамска на счет ТСЖ «Берег».
В результате ресурсоснабжающей организации Пермский филиал «Т Плюс» был нанесен ущерб в размере 420 тыс. рублей. Эти средства были внесены жителями в качестве оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения. Дополнительным отягчающим обстоятельством стало то, что деньги выводились со счета другого краснокамского ТСЖ без ведома собственников квартир.
В 2016 году З. переехала на постоянное место жительство в Керчь и возглавила ООО «Городская управляющая компания №1». Однако это не помогло недобросовестной бизнес-леди избежать ответственности. Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере либо с использованием служебного положения». Теперь нарушительнице придется сменить профессию как минимум до 2022 года.
Кроме того, суд наложил арест на принадлежащий З. автомобиль Mini One Country Man 2011 года выпуска, который будет передан на торги с целью возмещения нанесенного ущерба. Транспортное средство приобретено в том числе за счет незаконных операций с деньгами граждан.
Приговор мошенникам в сфере ЖКХ — результат системной работы энергетиков, правоохранительных и надзорных органов, считает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. «В Пермском крае возбуждено и расследуется порядка 30 уголовных дел в отношении недобросовестных управленцев. Руководители УК и ТСЖ прибегают к различным уловкам: создание «серых» расчетных центров, выведение средств по фиктивным договорам, перечисление денег на свои счета под видом оплаты неоказанных услуг. Все эти факты станут предметом пристального внимания структур МВД, а виновные понесут наказание», — отмечает Сергей Кругляков.
© «Вечерние Ведомости»
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