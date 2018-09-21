Сокращение кредиторской задолженности медучреждений Прикамья повысило качество оказываемых медуслуг

15:05 | 24.09.2018

По состоянию на 1 сентября кредиторская задолженность медицинских учреждений сократилась на 80% и теперь не превышает 140 млн рублей. Напомним, в прошлом году накопленный объем задолженности превышал 700 млн рублей.



Тогда губернатор Пермского края Максим Решетников поручил региональному минздраву реализовать программу финансового «оздоровления» медицинских учреждений. Глава региона обозначил, что основные причины формирования кредиторской задолженности – искусственно раздутые штатные расписания, нерационально используемый имущественный комплекс, неэффективные и зачастую необоснованные закупки. Именно эти причины задолженности нужно ликвидировать, чтобы снижать уровень кредиторской задолженности.



Как отметил заместитель министра здравоохранения Пермского края Алексей Казаченко, финансово устойчивая медицинская организация – это по определению стабильная заработная плата персонала, своевременное обеспечение медучреждения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, расходными материалами. И как результат финансового оздоровления учреждений — жители региона получают медицинские услуги более высокого качества.



Благодаря комплексу принятых мер кредиторская задолженность медицинских организаций стала снижаться. В текущем году количество организаций здравоохранения, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, сократилось в два раза.



Напомним, в качестве единовременной меры финансового оздоровления из краевой казны было выделено 300 млн рублей учреждениям, находящимся в зоне финансового риска. Направление целевой субсидии осуществлялось по итогам отбора учреждений, определенных минздравом.



Также в целях повышения доходов медучреждений был увеличен размер подушевого финансирования амбулаторно-поликлинической помощи.



Одновременно министерство усилило контроль за закупочной деятельностью, рациональным использованием имущественного комплекса. По самым проблемным организациям основной механизм решения вопроса – укрупнение, что позволяет финансово поддержать медучреждение и повысить качество оказания медицинской помощи. Объединение учреждений позволяет сократить расходы на административный персонал, расширить техническую базу, при этом сохраняя персонал медицинский.