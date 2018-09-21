Пермь: новости дня
13:32 | 24.09.2018
В Перми завершается ремонт улицы Екатерининской
В рамках ремонта улицы Екатерининской на участке от храма Успения Божией Матери до улицы Крисанова уложено новое асфальтовое покрытие проезжей части, устроен бортовой камень, отремонтированы тротуары. В ходе работ приведены в порядок парковочные карманы, колодцы и пешеходные ограждения.
В настоящее время подрядная организация ООО «ДорТехИнжиниринг» устанавливает опоры сетей освещения и завершает работы по обустройству газонов.
Дорожный ремонт в Перми в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» начался в апреле. Благодаря этому проекту отремонтированы улицы Гремячий Лог, Механошина, Петропавловская, Фоминская, Краснова, Гусарова, Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева, Грачева, Розалии Землячки, Василия Васильева, Революции, Комсомольская, Попова на участке от улицы Пермской до улицы Пушкина и от улицы Монастырской до улицы Петропавловской, а также Южная дамба, дорога на Чусовской водозабор.
За 2018 год Пермь освоила еще один миллион квадратных метров отремонтированных дорог. Только в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 23 дорожных объекта, общая площадь ремонта составила более 506 тысяч кв. метров. За 2016–2017 годы в городе отремонтировано 2 млн кв. метров дорог, сданы ключевые транспортные развязки: площадь Восстания и улица Макаренко. Завершается капитальный ремонт Северной дамбы.
© «Вечерние Ведомости»
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