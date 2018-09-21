Сельскохозяйственные кооперативы Прикамья получат гранты до 30 млн рублей

13:22 | 24.09.2018

Двукратное увеличение суммы гранта позволит реализовывать проекты с более высокой производственной мощностью, с большим объемом переработки продукции. Прием документов стартует 24 сентября.



В Пермском крае 24 сентября начинается прием документов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы. Внесение изменений в порядок, регламентирующий предоставление субсидий, увеличило максимальный размер гранта с 15 млн до 30 млн рублей. Это позволит сельхозкооперативам реализовывать проекты с более высокой производственной мощностью, объемом переработки продукции, также проекты с циклом как убоя, так и переработки продукции и производства полуфабрикатов и т. д.



Объем господдержки составляет не более 60 % стоимости каждого наименования приобретений. Гранты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Прием заявок от сельхозкооперативов продлится по 28 сентября включительно.



В 2018 году на финансирование этого направления в госпрограмме «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» предусмотрено 90 млн рублей (65,7 млн рублей из федерального бюджета, 24,3 млн рублей из краевого).



Гранты по направлению «Грантовая поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы» выдаются в Пермском крае с 2015 года в рамках государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края», утвержденной Постановлением правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п. С 2015 по 2017 год 17 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили 147,3 млн рублей на развитие материально-технической базы.



Сельскохозяйственные потребительские кооперативы планируют увеличить ежегодные объемы переработанного сельскохозяйственного сырья:



- с 364,8 тонны в 2016 году до 1007,6 тонны мяса КРС к 2020 году;



- с 68,9 тонны в 2016 году до 194,6 тонны мяса птицы, кролика к 2020 году;



- объем переработки молока до 1825,0 тонны к 2020 году;



- с 3723,2 тонны в 2016 году до 6645,0 тонны овощей к 2020 году.



В 2017 году четыре сельскохозяйственных потребительских кооператива получили на развитие материально-технической базы 48,28 млн рублей субсидий (28,14 млн рублей из федерального бюджета, 20,14 млн рублей из краевого). В основном сельхозкооперативы полученные средства направили на строительство цехов по хранению, сортировке и реализации сельскохозяйственной продукции, организацию цеха по переработке молока.



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края будет принимать документы с 24 по 28 сентября включительно по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 10, каб. № 321, в пн. — чт. с 9:00 до 12:00, с 12:48 до 18:00, в пт. с 9:00 до 12:00, с 12:48 до 17:00.



Отметим, на территории Пермского края зарегистрировано 64 сельскохозяйственных потребительских кооператива, в том числе 12 кредитных, 33 перерабатывающих, 19 снабженческо-сбытовых.