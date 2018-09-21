На пермской набережной создаются четыре новые тематические зоны

12:57 | 24.09.2018

На участке от Соборной площади до границ земельного участка ОАО «Порт Пермь» появится детская площадка, лаундж-зона, зона для занятий спортом и культурно-массовых мероприятий, а также прогулочная зона.



В Перми начались работы по капитальному ремонту набережной на участке от Соборной площади до ОАО «Порт Пермь». Подрядная организация ООО «ТехДорГрупп» в настоящее время ведет подготовительные работы: устройство сети наружной канализации и обустройство гранитной плитки на променаде.



Главный садовник города Илюса Збруева и главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов провели экскурсию для журналистов и блогеров и рассказали, как будет благоустроено пространство, в том числе об обновлении зеленых насаждений.



— На набережной убраны аварийные, старые деревья, представлявшие угрозу безопасности людей. Высаживаем 236 деревьев и 5454 кустарника, это сосна, ель, береза, ива, яблоня, ясень, дерен, пузыреплодник, рябинник, спирея, сирень, орех и другие виды, а также 12 тысяч саженцев многолетних цветов, — рассказала Илюса Збруева.



Матвей Чувашов объяснил, на какие функциональные зоны будет поделена территория:



— Здесь будет выделено детское игровое пространство с разделением зон по разным возрастным группам, лаундж-зона, зона проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, прогулочная зона. Спортивная зона разместится между мостом и портом Пермь. Здесь появится площадка мини-футбола, стритбола, баскетбола, воркаута и кроссфита, большого тенниса, волейбола. Помимо этого, можно будет поиграть в настольный теннис, заняться боевыми искусствами, йогой, фрисби.



Работы планируется закончить осенью 2019 года. За это время подрядчику необходимо проложить сети электроснабжения, наружного освещения, водопровода и канализации. Выполнить работы по обустройству пешеходных дорожек, площадок под монтаж инвентарных зданий: комнат матери и ребенка, торговых павильонов и туалетов.



Напомним, что в 2016 году был отремонтирован и открыт спуск от Соборной площади на набережную, построена ротонда. В 2017 году было обновлено покрытие променадной части участка до Коммунального моста, освещение, отремонтирован пешеходный тоннель, оборудованы смотровые балконы.