Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


12:57 | 24.09.2018

На пермской набережной создаются четыре новые тематические зоны

На участке от Соборной площади до границ земельного участка ОАО «Порт Пермь» появится детская площадка, лаундж-зона, зона для занятий спортом и культурно-массовых мероприятий, а также прогулочная зона.

В Перми начались работы по капитальному ремонту набережной на участке от Соборной площади до ОАО «Порт Пермь». Подрядная организация ООО «ТехДорГрупп» в настоящее время ведет подготовительные работы: устройство сети наружной канализации и обустройство гранитной плитки на променаде.

Главный садовник города Илюса Збруева и главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов провели экскурсию для журналистов и блогеров и рассказали, как будет благоустроено пространство, в том числе об обновлении зеленых насаждений.

— На набережной убраны аварийные, старые деревья, представлявшие угрозу безопасности людей. Высаживаем 236 деревьев и 5454 кустарника, это сосна, ель, береза, ива, яблоня, ясень, дерен, пузыреплодник, рябинник, спирея, сирень, орех и другие виды, а также 12 тысяч саженцев многолетних цветов, — рассказала Илюса Збруева.

Матвей Чувашов объяснил, на какие функциональные зоны будет поделена территория:

— Здесь будет выделено детское игровое пространство с разделением зон по разным возрастным группам, лаундж-зона, зона проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, прогулочная зона. Спортивная зона разместится между мостом и портом Пермь. Здесь появится площадка мини-футбола, стритбола, баскетбола, воркаута и кроссфита, большого тенниса, волейбола. Помимо этого, можно будет поиграть в настольный теннис, заняться боевыми искусствами, йогой, фрисби.

Работы планируется закончить осенью 2019 года. За это время подрядчику необходимо проложить сети электроснабжения, наружного освещения, водопровода и канализации. Выполнить работы по обустройству пешеходных дорожек, площадок под монтаж инвентарных зданий: комнат матери и ребенка, торговых павильонов и туалетов.

Напомним, что в 2016 году был отремонтирован и открыт спуск от Соборной площади на набережную, построена ротонда. В 2017 году было обновлено покрытие променадной части участка до Коммунального моста, освещение, отремонтирован пешеходный тоннель, оборудованы смотровые балконы.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:18 | 24.09.2018
В пермском бизнес-инкубаторе проконсультируют по участию в торгах на право размещения НТО

17:44 | 24.09.2018
В Свердловской области 1,7 тысячи коммунальных объектов переданы в концессионное управление

17:00 | 24.09.2018
В Екатеринбурге молодой человек до смерти забил бездомного

16:35 | 24.09.2018
На Урале стартовали международные горноспасательные соревнования

16:08 | 24.09.2018
В Курганской области увеличили нормативы питания в детских домах

16:07 | 24.09.2018
В Екатеринбурге бывшую сотрудницу УФМС заставили заплатить 7 тыс. рублей за ошибку в загранпаспорте

16:01 | 24.09.2018
Роспотребнадзор Зауралья: заболеваемость ОРВИ ниже порогового уровня

16:01 | 24.09.2018
Больница Старокамышинска получила новый фасад

15:39 | 24.09.2018
Правительство Курганской области увеличило базовую ставку педагогам на 30 %

15:39 | 24.09.2018
Краснокамский городской суд запретил директору УК в Керчи работать в сфере ЖКХ

15:32 | 24.09.2018
В Екатеринбурге вынесен приговор бизнесмену по делу о взятке в один миллион рублей

15:32 | 24.09.2018
Евгений Куйвашев встретился с генеральным консулом Азербайджана в Екатеринбурге

15:20 | 24.09.2018
Мировой лидер по поставке роботов открыл в Перми образовательный центр

15:05 | 24.09.2018
Сокращение кредиторской задолженности медучреждений Прикамья повысило качество оказываемых медуслуг

14:47 | 24.09.2018
В Сухом Логу пьяная компания пыталась скрыться от инспекторов ДПС

14:32 | 24.09.2018
В посылке из Европы в Екатеринбург нашли героин

14:11 | 24.09.2018
В центре Екатеринбурга ограбили ювелирный магазин

13:49 | 24.09.2018
За сезон в Свердловской области зарегистрировано 425 природных пожаров

13:32 | 24.09.2018
В Перми завершается ремонт улицы Екатерининской

13:27 | 24.09.2018
«Екатеринбуржцы надеются на тебя. Не подведи их»: Куйвашев поздравил Высокинского с 45-летием

13:22 | 24.09.2018
Сельскохозяйственные кооперативы Прикамья получат гранты до 30 млн рублей

13:00 | 24.09.2018
В Екатеринбурге родился шестой ребенок, который сможет открыть ЭКСПО-2025

12:57 | 24.09.2018
На пермской набережной создаются четыре новые тематические зоны

12:47 | 24.09.2018
Минкульт Прикамья совместно с экспертами сформирует программу развития туризма Чердынского района

12:35 | 24.09.2018
Депутаты Заксобрания Свердловской области одобрили сохранение льгот для людей предпенсионного возраста

12:29 | 24.09.2018
В Перми ожидается похолодание

12:19 | 24.09.2018
Труп месяц пролежал во дворе: свердловчанка зарубила топором своего дядю

12:11 | 24.09.2018
Аэропорт «Пермь» не будет закрываться для реконструкции рулежных дорожек

12:04 | 24.09.2018
Свердловское Заксобрание ликвидировало администрацию губернатора

11:44 | 24.09.2018
Высокинский встретился с депутатами гордумы Екатеринбурга от КПРФ

11:35 | 24.09.2018
В Зауралье водитель «четверки» сбил на обочине двух женщин и коляску с младенцем. Все погибли

11:27 | 24.09.2018
Бывший руководитель ирбитского телеканала признан виновным в присвоении 65 тысяч рублей

11:16 | 24.09.2018
В Ельцин центре состоится премьера уникального фильма о екатеринбуржцах, воспитывающих детей с инвалидностью

11:12 | 24.09.2018
В Свердловской области полиция ищет пострадавших от автомобильных краж

11:07 | 24.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 23 сентября 2018 года

10:51 | 24.09.2018
Вошедший в новый состав думы Екатеринбурга Игорь Володин покинул свердловское ЗакСО

10:36 | 24.09.2018
Ограждения установят на шести перекрестках Екатеринбурга

10:08 | 24.09.2018
Третий этап подключения к теплу стартовал в уральской столице

09:51 | 24.09.2018
На Среднем Урале тепло пришло в каждый второй дом

09:33 | 24.09.2018
На Урале у должника арестовали стройматериалы

09:18 | 24.09.2018
Минувшей ночью в Екатеринбурге горел автосервис и два автомобиля

23.09.2018

18:22 | 23.09.2018
В Екатеринбурге на Московском тракте упавшая фура перекрыла движение в сторону Первоуральска

17:07 | 23.09.2018
В центре Екатеринбурга отремонтируют дороги

16:11 | 23.09.2018
Посмертная выставка: в Екатеринбурге можно увидеть работы Виталия Воловича

15:27 | 23.09.2018
Мероприятия к 100-летию академика Е. А. Вагнера собрали в Перми российских и европейских медиков

15:19 | 23.09.2018
Выбран подрядчик для разработки проекта нового корпуса пермской гимназии № 17

15:17 | 23.09.2018
В ломбард – с кислотой. Жителя Прикамья будут судить за разбой, убийство и грабеж

15:15 | 23.09.2018
Завтра в Перми состоится концерт юных композиторов

14:35 | 23.09.2018
В Екатеринбурге болельщики «Спартака» устроили акцию протеста

14:27 | 23.09.2018
Водитель, попавший в ДТП на Тюменском тракте, скончался


Мы в соцсетях





Архив
«    Сентябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 