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Пермь: новости дня


12:29 | 24.09.2018

В Перми ожидается похолодание

Сейчас в столице Прикамья 16 градусов, солнечно. Сегодня, 24 сентября, в Перми ожидается до 21°C.

Завтра будет пасмурно, столбик термометра днем поднимется до 18°C. В среду, 26 сентября, похолодает до 14°C. В четверг днем будет около 10°C, а в пятницу – 9°C, вероятен дождь. Такая же погода, по предварительным прогнозам, сохранится в выходные.

© «Вечерние Ведомости»

 


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