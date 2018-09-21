В Перми ожидается похолодание

12:29 | 24.09.2018

Сейчас в столице Прикамья 16 градусов, солнечно. Сегодня, 24 сентября, в Перми ожидается до 21°C.



Завтра будет пасмурно, столбик термометра днем поднимется до 18°C. В среду, 26 сентября, похолодает до 14°C. В четверг днем будет около 10°C, а в пятницу – 9°C, вероятен дождь. Такая же погода, по предварительным прогнозам, сохранится в выходные.