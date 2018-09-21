Аэропорт «Пермь» не будет закрываться для реконструкции рулежных дорожек

12:11 | 24.09.2018

В связи с оптимизацией графика выполнения работ по реализации проекта «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» (г. Пермь)» ограничения по осуществлению взлета и посадки воздушных судов на аэродроме аэропорта «Пермь» отменяются.



Новый график работ не изменит окончательный срок реализации проекта по реконструкции. Аэропорт «Пермь» работает в штатном режиме.



Напомним, ранее аэропорт сообщал о приостановлении движения воздушных судов 24, 25 и 28 сентября, а также 1, 2, 5 октября.