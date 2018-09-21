Мероприятия к 100-летию академика Е. А. Вагнера собрали в Перми российских и европейских медиков

15:27 | 23.09.2018

Вчера, 22 сентября, в Перми прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию академика РАМН Е. А. Вагнера. В собрании ведущих медиков, ученых, преподавателей, приехавших со всей России и стран Европы, принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.



Как обозначил губернатор, наследие, которое оставил Евгений Антонович, впечатляет. Конечно, главное — это создание медицинского вуза в крае. Это то, что отличает Пермский край от других регионов. По словам главы региона, наличие собственного медицинского вуза — это для региональных властей еще и возможность решать задачи по повышению качества жизни людей.



В целях решения задач, поставленных президентом России, в крае финансирование здравоохранения в 2019 году по сравнению с 2017 годом увеличится в 1,5 раза. Средства будут направлены на повышение заработной платы, строительство новых медучреждений. При этом Максим Решетников подчеркнул, что без врачей, мотивированных и «болеющих» за людей, эти вложения будут бессмысленными. «Наследие, которое оставил Е. А. Вагнер, говорит о том, что на нашей земле рождаются исполины, это значит, что у нас у всех есть шанс дотянуться до этого самого высокого уровня, чего я вам всем желаю», — обратился к собравшимся губернатор.



С 100-летием Е. А. Вагнера собравшихся также поздравила ректор Пермского государственного медицинского университета Ирина Корюкина.



«Наш вуз сегодня один из старейших в стране и вместе с тем молодой и динамично развивающийся. Коллектив и студенты с большим уважением относятся к Евгению Антоновичу, который 25 лет возглавлял университет. Кто-то учился в это время, кто-то работал с ним. Это был прекрасный организатор, он открывал новые факультеты. Как врач он был уникален. Ему была по силам любая операция. Результат его многолетнего труда — наш вуз», — сказала Ирина Корюкина.



Также в ходе торжеств в Перми на ул. Глеба Успенского, 5, открылся памятник академику РАМН Е. А. Вагнеру.



Напомним, имя ученого неразрывно связано с историей Пермского медицинского института. Академик РАМН Евгений Антонович Вагнер с 1970 по 1995 г. являлся его ректором. За этот период Пермский медицинский институт вырос в крупнейшее учебное заведение. Были расширены учебные базы, построены теоретический, морфологический и лабораторный корпуса, клиника хирургической стоматологии, а также 4 студенческих общежития. Под его руководством была достроена хирургическая клиника в Краевой клинической больнице, где проводились сложнейшие операции, выполненные под руководством Евгения Антоновича Вагнера впервые в России.