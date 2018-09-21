В ломбард – с кислотой. Жителя Прикамья будут судить за разбой, убийство и грабеж

15:17 | 23.09.2018

Фото: npral.ru

Закончено расследование уголовного дела в отношении жителя Губахи. Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, 34-летнего мужчину обвиняют в грабеже с применением насилия, разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, убийстве, сопряженном с разбоем.



Следствие установило, что 15 марта житель Губахи, желая совершить разбойное нападение на 68-летнего знакомого и убить его, пришел к нему в квартиру. Гость напал на хозяина и ударил в шею неустановленным твердым предметом. Пожилой человек скончался на месте от рубленой раны. Злоумышленник похитил из квартиры имущество на 20 тысяч рублей и скрылся.



Утром 19 марта этот же мужчина направился в ломбард в Губахе. Он брызнул в лицо кассиру уксусной кислотой. Это сломило волю потерпевшей к сопротивлению. Злоумышленник открыто похитил золото и другое имущество общей стоимостью более 87 тысяч и скрылся.



Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело передано в суд.