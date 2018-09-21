Пермь: новости дня
15:15 | 23.09.2018
Завтра в Перми состоится концерт юных композиторов
В концерте прозвучат сочинения учащихся детских музыкальных школ №1 и №13 города Перми, школы искусств при гимназии №2, школы искусств и детской музыкальной школы №2 города Чайковский, Пермского музыкального колледжа и Пермского государственного института культуры.
Прозвучит музыка для флейты, скрипки, виолончели и фортепиано – ансамбли и сольные произведения.
Некоторые сочинения исполнят сами авторы. Другие будут исполнены профессиональными артистами, участниками ансамбля современной музыки Green Sound. Этот коллектив совсем недавно возник в Пермском музыкальном колледже. Кроме сочинений юных авторов, ансамбль исполнит сочинения композиторов-преподавателей.
Концерт юных композиторов Прикамья – это мероприятие масштабного проекта «VIII Международная академия молодых композиторов».
© «Вечерние Ведомости»
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