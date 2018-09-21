Завтра в Перми состоится концерт юных композиторов

15:15 | 23.09.2018

24 сентября в 19.00 в Колонном зале главного корпуса Пермского государственного института культуры (ул. Газеты Звезда, 18) свою музыку представят юные композиторы Пермского края.



В концерте прозвучат сочинения учащихся детских музыкальных школ №1 и №13 города Перми, школы искусств при гимназии №2, школы искусств и детской музыкальной школы №2 города Чайковский, Пермского музыкального колледжа и Пермского государственного института культуры.



Прозвучит музыка для флейты, скрипки, виолончели и фортепиано – ансамбли и сольные произведения.



Некоторые сочинения исполнят сами авторы. Другие будут исполнены профессиональными артистами, участниками ансамбля современной музыки Green Sound. Этот коллектив совсем недавно возник в Пермском музыкальном колледже. Кроме сочинений юных авторов, ансамбль исполнит сочинения композиторов-преподавателей.



Концерт юных композиторов Прикамья – это мероприятие масштабного проекта «VIII Международная академия молодых композиторов».