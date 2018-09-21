Уникальный театр «Пространство любви» представляет премьеру в пермском Доме актера

21:52 | 22.09.2018

26 сентября на сцене Дома актера состоится спектакль «Времена года» театра людей с ментальными особенностями «Пространство любви». Театральная сцена впервые представит этот уникальный театр.



Театр -студия создана на базе Дзержинской районной организации Пермской краевой организации общества инвалидов в октябре 2015 года. В студии занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья. Это молодые люди, все старше двадцати лет, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы, психическими и генетическими заболеваниями.



Студийцы учатся азам актерского мастерства. В постановках используются элементы пластики, пантомимы и танцев. Публичные выступления помогают участникам студии выражать свои эмоции, взаимодействовать с партнёрами на площадке и зрителями, открывать новые возможности и расширять кругозор.



- Спектакль состоит из нескольких этюдов, которые придумали сами ребята, - рассказывает художественный руководитель театра Алла Мезенцева. - В произведении нет слов, все действия построены на пластике, танцах, и есть цирковой элемент - жонглирование. Рассчитана постановка на зрителя от 10-12 лет, так как в спектакле подняты не детские темы рождения, смерти и любви. Это некая философия на сцене с множеством знаков и символов, которые нужно разгадывать и которые наталкивают зрителя на размышление.