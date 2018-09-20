Аэропорт «Пермь» будет закрыт на несколько дней

14:50 | 21.09.2018

В связи с проводимыми работами в рамках реализации проекта «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» (г. Пермь)» в течение двух недель на несколько дней аэропорт будет закрыт. Работы по реконструкции будут проводиться на расстоянии 50 метров от взлетно-посадочной полосы, поэтому по условиям необходимости соблюдения техники безопасности на дни и время работ аэропорт будет закрыт.



Даты и время закрытия:



24, 25 и 28 сентября 2018 года с 08.30 до 19.00 по местному времени, 1, 2 и 5 октября 2018 года с 08.30 до 19.00 по местному времени.



В связи с закрытием аэродрома «Большое Савино» авиакомпании, выполняющие рейсы в указанный период, внесли изменения в свои расписания. В частности:



- рейсы «Аэрофлот» №1200/1201 – отмена,



- рейсы S7 №301/302 – отмена,



- рейс «Аэрофлот» №1393 – перенос времени прибытия с 17.05 на 19.05 по местному времени,



- остальные рейсы – отменены или перенесены на другие дни.



Справочную информацию по расписанию можно получить по телефону 8 (342) 299 17 71 или в call-центрах авиакомпаний.