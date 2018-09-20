Пермский департамент ЖКХ отвечает на топ-5 вопросов горожан «о тепле»

14:05 | 21.09.2018

20 сентября отопительный сезон начался для социальных учреждений Перми. Когда отопление начнет подаваться в жилые дома?



Когда включат отопление?



Запуск отопления в объекты социальной сферы (детские сады, школы, больницы) начался 20 сентября. В квартирах отопление появится постепенно в течение двух недель. Важно понимать, что запуск тепла – процесс не одномоментный. Подключение к теплоносителю будет проходить постепенно, с учетом поэтапного запуска насосных станций, ЦТП и ввода в эксплуатацию тепломагистралей. В среднем, заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели. За это время батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу.



Почему у меня нет отопления в квартире?



Если в дом подали тепло, а у вас в квартире батареи не греют, нужно проинформировать диспетчера управляющей организации, обслуживающей дом, или ТСЖ и вызвать аварийную службу. Название и контактный телефон управляющей организации или ТСЖ вы можете найти на квитанции. Контактные телефоны диспетчерской службы управляющих организаций должны быть размещены на информационных стендах в подъездах. Также сообщить о ситуации с теплоснабжением дома можно в диспетчерскую ООО «Пермская сетевая компания» по телефону 281-72-99.



Почему отопление есть не во всех комнатах?



Скорее всего, в отдельной батарее образовалась воздушная «пробка». В этом случае вам необходимо сразу информировать об этом диспетчера управляющей организации, обслуживающей дом, и вызвать аварийную службу. Название и контактный телефон управляющей организации или ТСЖ вы можете найти на квитанции. Контактные телефоны диспетчерской службы управляющих организаций должны быть размещены на информационных стендах в подъездах. Также сообщить о ситуации с теплоснабжением дома можно в диспетчерскую ООО «Пермская сетевая компания» по телефону 281-72-99.



Что делать, если управляющая организация не реагирует на мои обращения?



Контроль за деятельностью УК и ТСЖ осуществляет Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края, куда можно обратиться по телефону: 236-21-31.