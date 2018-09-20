Пермь: новости дня
09:51 | 21.09.2018
Фото: onf.ru
Пермский эксперт ОНФ выступил с предложениями на заседании Центрального штаба
Основное внимание было уделено законодательным инициативам Народного фронта, вопросам экологии, социальной сферы, защиты прав потребителей и поддержки СМИ.
Член регионального штаба Народного фронта, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Пермском крае Сергей Коковякин выступил с инициативами от экспертного сообщества по развитию сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Эксперт подчеркнул, что уже назрела необходимость корректировки ответственности за нарушения, связанные с ТКО. Штрафы незначительны, поэтому зачастую они не останавливают ни граждан, ни юридических лиц, отметил общественник.
Он предложил дифференцировать административную ответственность за правонарушения. Сегодня в Кодексе об административных правонарушениях нет разницы между образованием свалки из пищевых отходов или свалки из ртутных ламп. При существенной разнице экологического ущерба штраф за оба нарушения будет одинаковый.
Для решения этой проблемы необходимо законодательно закрепить понятие «опасные коммунальные отходы». Использованные батарейки и ртутные лампы, как правило, попадают в общий мусорный контейнер и впоследствии загрязняют окружающую среду, поэтому захоронение опасных отходов необходимо законодательно запретить. Это поможет развитию раздельного сбора ТКО, считает эксперт.
Законодательство в сфере переработки ТКО также имеет пробелы. По мнению общественника, следует четко прописать в законе понятия «вторичное сырье», «вторичный материальный ресурс», «вторичный энергетический ресурс».
Общественник предложил снизить обременения, касающиеся обращения с ТКО. Лицензии, отчетность, кадастры отходов, санитарно-защитные зоны отпугивают предпринимателей от использования вторичного сырья в производстве. Уменьшение бюрократии даст импульс развитию отрасли переработки отходов.
Еще одна инициатива – отмена НДФЛ для граждан при сдаче пластика и стекла. Народный фронт уже добился отмены НДФЛ на макулатуру, но перечень вторички, которую гражданам можно сдать, целесообразно расширить, считает общественник.
Особое внимание эксперт обратил на существующие территориальные схемы по обращению с ТКО. Эксперты ОНФ, проанализировав территориальные схемы, пришли к выводу, что многие из них несостоятельны и противоречивы. Замечания и предложения по их совершенствованию направлены в органы власти, отметил общественник.
«Особенно отмечаем необходимость разработки межрегиональных терсхем в тех регионах, которые имеют общие потоки отходов. Власти этих регионов, кстати, признают такую необходимость, но, поскольку это уже межрегиональный вопрос, тут необходимо подключение федеральной власти, и в первую очередь предлагаем законодательно закрепить такое понятие, как «межрегиональная терсхема», и далее разработать особые требования к ее разработке. В идеале эксперты ОНФ видят в перспективе единую федеральную терсхему», – заявил Коковякин.
Эксперт Народного фронта подчеркнул, что все предложения сформированы в рамках реализации нового «майского указа» президента России, в котором поставлена задача создать комплексную систему обращения с ТКО.
© «Вечерние Ведомости»
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