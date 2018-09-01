Пермь: новости дня
18:17 | 20.09.2018
В Прикамье изменится размер транспортного налога
По оценке экспертных и аналитических служб, ставки транспортного налога снизятся для трех четвертей легковых автомобилей старше 5 лет, а это самый большой и массовый сегмент. По всем категориям налоговая нагрузка снизится для 45 % автовладельцев и не изменится для 17 % автовладельцев легковых автомобилей. Повышение ставок по транспортному налогу в основном затронет сверхмощные автомобили мощностью более 200 л. с.
Документ предполагает комплекс поправок. Они позволяют ввести более гибкую и справедливую шкалу ставок транспортного налога (с шагом в 25 вместо 50 ЛС) в зависимости от мощности автомобилей. В результате не будет резких скачков в ставках налога между близкими по мощности автомобилями. Также законопроектом предполагается введение гибкой корректировки ставок налога в зависимости от возраста автомобиля. Чем старше автомобиль, тем ниже ставка налога. Таким образом, для 74 % автомобилей старше 5 лет (небольшой и средней мощности) ставки снизятся. Авторы проекта исходили из того, что владельцы автомобилей с мощностью до 100 л. с. в большинстве своем люди из социально незащищенных слоев населения, зачастую инвалиды, поэтому основную тяжесть уплаты налога перенесли на тех, кто имеет сверхмощные автомобили. Все существующие льготы по налогу на транспорт будут сохранены.
По мнению разработчиков, принятие законопроекта позволит увеличить налоговый потенциал бюджетов муниципальных образований оценочно на 413 млн руб. в год. Корректировка транспортного налога позволит направлять больше средств на строительство и ремонт дорог края и более эффективно пополнять дорожный фонд, откуда финансируются эти работы.
«Распределение налоговой нагрузки станет более справедливым, — пояснил спикер Законодательного собрания Валерий Сухих. — Градация ставок по возрасту автомобилей обеспечит снижение задолженности по уплате налога. Однако есть и ряд замечаний, касающихся налоговых ставок. Уверен, что между первым и вторым чтением нам удастся преодолеть дискуссию и сделать закон понятным и эффективным».
© «Вечерние Ведомости»
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