Пермь: новости дня
18:04 | 20.09.2018
Одобрен проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Перми на 2019–2021 годы
Документ разработан на основании базового варианта прогноза социально-экономического развития города.
Объем собственных доходов бюджета будет рассчитан с учетом базового прогноза социально-экономического развития на 2019–2021 годы. В 2019 году предусмотрен рост на 3,7 % к уровню текущего года, в плановом периоде рост доходов составит 4 % и 1,6 % в год. Объем доходов увеличится с 16 до 17 млрд рублей.
Особенностью нового бюджетного цикла по расходным обязательствам является увеличение периода реализации муниципальных программ до 5 лет с одновременным их укрупнением. Пятилетний цикл послужит основным механизмом реализации мероприятий к 300-летию города.
В новом трехлетнем периоде планируется сохранить подход по увеличению инвестиционных расходов.
Приоритетными направлениями в социальной сфере станут строительство и реконструкция школ, строительство детских садов и спортивных объектов.
В сфере развития инфраструктуры планируется продолжить переселение жителей города из аварийного жилищного фонда, благоустройство дворовых территорий в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также возобновить работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов.
Проектом предусмотрен так называемый «технический дефицит» — около 2 %. В ходе исполнения планируется выйти на бездефицитный бюджет.
«Мы начали рассмотрение данного вопроса 30 августа и попросили администрацию города Перми до 17 сентября представить дополнительную информацию, что и было сделано. Предлагаю одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики с учетом тех рекомендаций, которые устраняют замечания экспертов», — отметила председатель комитета депутат Наталья Мельник.
Депутаты рекомендовали администрации города Перми привести муниципальные программы в соответствие перечню объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность; привести показатели муниципальных программ в соответствие показателям плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Перми до 2030 года на период 2016–2020 годов; сохранить бездефицитность бюджета.
Напомним, что в сентябре в рамках поэтапной работы по подготовке проекта бюджета города на 2019–2021 годы на круглых столах с участием пермских депутатов были рассмотрены проекты муниципальных программ.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:34 | 20.09.2018
Кафедру шахматного искусства в УрГЭУ возглавит гроссмейстер Карпов
21:02 | 20.09.2018
Сотни екатеринбуржцев запустят голубей мира
19:49 | 20.09.2018
В Екатеринбурге погиб пятиклассник, упав с высоты
18:52 | 20.09.2018
Евгений Куйвашев сделает доступнее социально значимые объекты и Интернет на Среднем Урале
18:26 | 20.09.2018
В бюджет Пермского края приняты поправки на 3,5 млрд рублей
18:17 | 20.09.2018
В Прикамье изменится размер транспортного налога
18:04 | 20.09.2018
Одобрен проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Перми на 2019–2021 годы
17:56 | 20.09.2018
В Прогнозный план приватизации муниципального имущества Перми могут внести изменения
17:53 | 20.09.2018
Комитеты Пермской гордумы рассмотрели Положение об особенностях приватизации объектов культурного наследия
17:45 | 20.09.2018
Александр Якоб упразднил градостроительный совет Екатеринбурга
17:44 | 20.09.2018
Гость из Оксфорда высоко оценила взаимодействие властей Перми с жителями
17:29 | 20.09.2018
На трассе Екатеринбург – Тюмень в районе деревни Кокшарова ликвидируют левый поворот
16:52 | 20.09.2018
Пожилых жителей Прикамья знакомят с ментальной арифметикой
16:41 | 20.09.2018
В Перми пройдет прямая линия по отоплению
16:35 | 20.09.2018
В Прикамье сохранятся льготы для граждан предпенсионного возраста
16:30 | 20.09.2018
В Перми будут разрешены дорожные работы по ночам
16:30 | 20.09.2018
С 2019 года можно будет сдавать ЕГЭ по китайскому языку
16:10 | 20.09.2018
Открыт отопительный сезон для социальных объектов Кургана
16:00 | 20.09.2018
Екатеринбуржцев предупреждают о возможных перебоях связи по линии «02»
15:49 | 20.09.2018
В Первоуральске по вине 16-летнего подростка погиб 42-летний мужчина
15:44 | 20.09.2018
Облачно и немного сыро будет в Свердловской области в выходные дни
15:25 | 20.09.2018
В субботу «Парма» приглашает пермяков на Red Basket Fest
15:20 | 20.09.2018
При пожаре из многоэтажки на Серова эвакуировали 65 человек
15:17 | 20.09.2018
Аэропорт «Пермь» завел аккаунты в социальных сетях
15:08 | 20.09.2018
Олег Машковцев провел окружное совещание по вопросу подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду
14:55 | 20.09.2018
В ДТП на улице Гурзуфской пострадал пенсионер
14:53 | 20.09.2018
В Перми открылся III Международный фестиваль городов-побратимов
14:20 | 20.09.2018
Победители «Молодежного резерва Прикамья» пройдут обучение в Малой академии госуправления Пермского края
14:10 | 20.09.2018
В Свердловской области на 4 % вырастут взносы на капремонт
14:00 | 20.09.2018
Жители Свердловской области все чаще оформляют больничные листы в электронном виде
13:36 | 20.09.2018
Свердловский облсуд вынес решение по досрочному освобождению бывшего «смотрящего» за Ревдой
13:25 | 20.09.2018
Открыто движение по улице Военной в Екатеринбурге
13:14 | 20.09.2018
Южноуральские студенты изобрели технологию очистки воды от фенола
12:55 | 20.09.2018
В 88 свердловских муниципалитетах стартовал отопительный сезон
11:54 | 20.09.2018
УГМК и Уралвагонзавод вошли в топ-100 российских компаний по выручке
11:45 | 20.09.2018
Жительница Прикамья оштрафована за незаконное проведение азартных игр
11:38 | 20.09.2018
В Кургане водитель Renault Logan насмерть сбил пенсионерку на «зебре»
11:30 | 20.09.2018
Куйвашев выразил соболезнования в связи с кончиной Лилии Назмутдиновой
11:16 | 20.09.2018
На станцию Красноселка проведут газ
10:56 | 20.09.2018
У жительницы Ревды за долги по налогам арестовали BMW
10:55 | 20.09.2018
Открыто регулярное авиасообщение Пермь – Минеральные Воды
10:52 | 20.09.2018
Комплекс фотовидеофиксации в Пермском районе прошел проверку
10:24 | 20.09.2018
Бывшая глава Серовского городского округа ушла работать на завод
09:58 | 20.09.2018
В Екатеринбурге восстановят семейный некрополь купцов Телегиных