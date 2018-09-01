Одобрен проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Перми на 2019–2021 годы

18:04 | 20.09.2018

На комитете городской думы по бюджету и налогам были рассмотрены основные направления бюджетной и налоговой политики Перми на 2019–2021 годы.



Документ разработан на основании базового варианта прогноза социально-экономического развития города.



Объем собственных доходов бюджета будет рассчитан с учетом базового прогноза социально-экономического развития на 2019–2021 годы. В 2019 году предусмотрен рост на 3,7 % к уровню текущего года, в плановом периоде рост доходов составит 4 % и 1,6 % в год. Объем доходов увеличится с 16 до 17 млрд рублей.



Особенностью нового бюджетного цикла по расходным обязательствам является увеличение периода реализации муниципальных программ до 5 лет с одновременным их укрупнением. Пятилетний цикл послужит основным механизмом реализации мероприятий к 300-летию города.

В новом трехлетнем периоде планируется сохранить подход по увеличению инвестиционных расходов.



Приоритетными направлениями в социальной сфере станут строительство и реконструкция школ, строительство детских садов и спортивных объектов.



В сфере развития инфраструктуры планируется продолжить переселение жителей города из аварийного жилищного фонда, благоустройство дворовых территорий в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также возобновить работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов.



Проектом предусмотрен так называемый «технический дефицит» — около 2 %. В ходе исполнения планируется выйти на бездефицитный бюджет.



«Мы начали рассмотрение данного вопроса 30 августа и попросили администрацию города Перми до 17 сентября представить дополнительную информацию, что и было сделано. Предлагаю одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики с учетом тех рекомендаций, которые устраняют замечания экспертов», — отметила председатель комитета депутат Наталья Мельник.



Депутаты рекомендовали администрации города Перми привести муниципальные программы в соответствие перечню объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность; привести показатели муниципальных программ в соответствие показателям плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Перми до 2030 года на период 2016–2020 годов; сохранить бездефицитность бюджета.



Напомним, что в сентябре в рамках поэтапной работы по подготовке проекта бюджета города на 2019–2021 годы на круглых столах с участием пермских депутатов были рассмотрены проекты муниципальных программ.