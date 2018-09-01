Комитеты Пермской гордумы рассмотрели Положение об особенностях приватизации объектов культурного наследия

17:53 | 20.09.2018

На заседаниях комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории и комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами депутаты рассмотрели проект решения «Об утверждении Положения об особенностях приватизации объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и находящихся в собственности муниципального образования город Пермь, о внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 20.11.2012 № 256».



Проектом решения предлагается дополнить Положение нормой об установлении особенностей приватизации таких объектов. Принятие документа не повлечет финансовых затрат из бюджета города Перми, увеличения или уменьшения доходной части.



Депутаты задали ряд вопросов, которые касались обоснования необходимости принятия решения, как оно повлияет на текущую ситуацию, к достижению каких целевых показателей и в какие сроки приведет. Прозвучало предложение предоставить информацию о количестве таких объектов в городе Перми, их состоянии, а также об объектах, возможных к приватизации в будущем. По словам представителей администрации, цель — это восстановление объектов культурного наследия за счет привлечения инвесторов. Также речь шла об особенностях договора аренды и степени ответственности в случае его невыполнения.



Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин на заседании комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории указал на мнение экспертов о нецелесообразности принятия отдельного проекта решения. Подобные вопросы могут быть урегулированы Положением о приватизации муниципального имущества города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 20.11.2012 № 256, если, например, дополнить документ отдельным разделом.



«Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, достаточно серьезный. Считаю, что главной целью должно быть сохранение истории и сохранение объектов культурного наследия для следующих поколений. Таких объектов в городе немного, ряд из них находится в ненормативном состоянии. Привлечение к их содержанию инвесторов — мотив понятный. А вот как все это будет реализовано, пока не совсем ясно», — считает Дмитрии Малютин.



Комитеты поддержали проект решения с учетом мнения экспертов и рекомендовали его к принятию на ближайшем пленарном заседании Пермской городской Думы 25 сентября.



На комитете по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами также рассмотрели проект решения «О внесении изменений в Положение об аренде муниципального имущества города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 28.05.2002 № 61». В частности, документ предполагает установление особенности предоставления в аренду муниципального имущества, относящегося к объектам культурного наследия. Так, для объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, предлагается установить арендную плату в размере 1 рубль за 1 кв. м в год, а по договорам аренды объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии, устанавливается льгота в виде скидки по арендной плате — 30 % — и порядок ее предоставления.



По мнению председателя комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Сергея Богуславского, первый шаг сделан — понижена арендная ставка. «Здесь вопрос абсолютно экономический. Нужно понимать, сколько денег нужно, чтобы восстановить конкретный объект, какова его реальная коммерческая стоимость. Как первый шаг это нормально. Другое дело, есть ли за этим реальные бизнес-планы, нет ли рисков прихода мошенников. Если мы ждем, что кто-то придет, мы должны понимать экономику и создавать такие условия, чтобы инвесторы приходили», — отметил Сергей Богуславский.