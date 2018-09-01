В Перми пройдет прямая линия по отоплению

16:41 | 20.09.2018

В среду, 26 сентября, с 11.00 до 12.00 в call-центре Перми состоится прямая линия, посвященная началу отопительного сезона в краевой столице.



Звонков горожан будут ждать по телефону 2-059-059. На вопросы пермяков ответят представители городской прокуратуры, департамента ЖКХ, краевой Инспекции государственного жилищного надзора.