В Прикамье сохранятся льготы для граждан предпенсионного возраста

16:35 | 20.09.2018

Сегодня, 20 сентября, депутаты Законодательного собрания рассмотрели и поддержали законотворческую инициативу фракции «Единая Россия» по изменению ряда региональных законов. Все они направлены на обеспечение мер социальной поддержки и сохранение льгот для людей предпенсионного возраста.



По словам председателя комитета по социальной политике Сергея Клепцина, фракция выступила с инициативой о закреплении этих льгот с наступлением возрастного периода для женщин в 55 лет и мужчин в 60 лет. Пакет поправок коснется девяти краевых законов. Среди них — закон о ветеранах труда (ежегодные денежные выплаты на оздоровление) и закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан (компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг, приобретение социального проездного документа). Три законопроекта касаются социальной поддержки отдельных категорий граждан и педагогических работников, проживающих в сельской местности и поселках городского типа: по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, сниженные ставки по заготовки древесины для собственных нужд.



Изменения также коснутся законов, регулирующих выплаты единовременного пособия лицам, оказывающим противотуберкулезную помощь, ежемесячной выплаты докторам наук, а также субсидий отдельным категориям граждан, пострадавших от действий застройщиков. Кроме того, корректировки будут внесены в закон о транспортном налоге, дающем право уплачивать налог на одну единицу транспортных средств по сниженной ставке.



Таким образом, льготами, как и ранее, смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Краевые парламентарии приняли документ в двух чтениях. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.