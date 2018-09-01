В Перми будут разрешены дорожные работы по ночам

16:30 | 20.09.2018

Депутаты краевого парламента одобрили в первом чтении законодательную инициативу главы города Перми, направленную на исключение проведения дорожных работ в ночное время из состава административных правонарушений.



По мнению авторов законопроекта, это позволит подрядным организациям проводить дорожные работы в ночное время, не нарушая законодательство. Необходимость «ночных работ» обуславливается объективными причинами. А именно — отсутствием короткого объезда на крупных транспортных развязках в зонах сложившейся застройки и нецелесообразностью «дневного» ограничения и закрытия движения по улицам города.