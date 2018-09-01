В субботу «Парма» приглашает пермяков на Red Basket Fest

15:25 | 20.09.2018

В Перми 22 сентября впервые пройдет Red Basket Fest. Это новый формат, который придумали спортсмены пермского баскетбольного клуба «Парма» и организаторы дизайнерской ярмарки Red Market.



Главной темой фестиваля станет спорт. Баскетболисты «Пармы» в полном составе весь день будут общаться с гостями, проводить мастер-классы и игры с детьми, готовить еду, диджеить и многое другое. Они презентуют новый спортивный сезон, а на фестивале можно будет купить вездеходы на игры клуба по специальной цене.



Традиционные форматы Red Market тоже сохранятся. Будет работать фуд-зона и маркет дизайнерской одежды, украшений, декора и изделий ручной работы.



Детям до 12 лет вход свободный. Стоимость билета: 150 рублей.