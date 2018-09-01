Аэропорт «Пермь» завел аккаунты в социальных сетях

15:17 | 20.09.2018

С 17 сентября 2018 года международный аэропорт «Пермь» официально представлен в социальных сетях Facebook, Instagram и «ВКонтакте».



Официальные страницы @permairport позволят следить за жизнью аэропорта «Пермь», получать актуальную информацию о новых услугах и сервисах, представленных на аэровокзале, оставлять обратную связь и получать ответы на обращения.



Подписаться на страницы в социальных сетях аэропорта «Пермь» можно по адресам: instagram.com/permairport, facebook.com/permairport, vk.com/permairport.



Можно отмечать @permairport на фотографиях или подписывать снимки хештегами #permairport, #аэропортпермь, и самые интересные материалы будут опубликованы на официальных страницах пермского аэропорта.