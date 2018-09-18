Жительница Прикамья оштрафована за незаконное проведение азартных игр

11:45 | 20.09.2018

Суд вынес постановление о назначении судебного штрафа 26-летней жительнице Чайковского, обвиняемой в незаконном проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие и суд установили, что в июне текущего года в нежилом подвальном помещении по Приморскому бульвару в Чайковском молодая женщина из корыстных побуждений незаконно проводила азартные игры, используя игровое оборудование вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД по Чайковскому району выявили и пресекли преступные действия обвиняемой.



Суд назначил виновной судебный штраф в размере 10 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.