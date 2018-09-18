Пермь: новости дня
10:55 | 20.09.2018
Открыто регулярное авиасообщение Пермь – Минеральные Воды
Низкобюджетный авиаперевозчик «Победа» продолжает расширение маршрутной сети из аэропорта «Пермь». Авиакомпания уже выполняет рейсы из Перми в Москву (Внуково), Сочи, Анапу и Минеральные Воды. С 29 октября 2018 года авиакомпания планирует начать выполнение летной программы из Перми в Тбилиси.
© «Вечерние Ведомости»
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