Открыто регулярное авиасообщение Пермь – Минеральные Воды

10:55 | 20.09.2018

18 сентября состоялись первые рейсы авиакомпании «Победа» по маршруту Минеральные Воды – Пермь – Минеральные Воды. Загрузка рейсов составила 69 человек на прилет и 125 человек на вылет. Пассажиры первых рейсов отметили удобный ночной перелет, что позволяет не терять день на дорогу, и комфортную стоимость авиабилетов.



Низкобюджетный авиаперевозчик «Победа» продолжает расширение маршрутной сети из аэропорта «Пермь». Авиакомпания уже выполняет рейсы из Перми в Москву (Внуково), Сочи, Анапу и Минеральные Воды. С 29 октября 2018 года авиакомпания планирует начать выполнение летной программы из Перми в Тбилиси.