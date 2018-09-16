После капремонта мост через реку Вож в Добрянке станет безопаснее и просторней

18:49 | 19.09.2018

В г. Добрянка завершается капитальный ремонт моста через реку Вож. Как отмечают в краевом министерстве транспорта, фактически на месте старого объекта возводится новое мостовое сооружение.



В декабре объект планируется сдать в эксплуатацию. Новый мост будет так же двухполосным, но шире старого, с выделенными пешеходными тротуарами по обеим сторонам моста.



Подчеркивая важность приведения в порядок дорожной инфраструктуры региона, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что качество дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения и на качество жизни в крае.



Напомним, мост через реку Вож в городе Добрянка был построен в начале шестидесятых годов прошлого столетия, с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Последний текущий ремонт был проведен в 1999 году. Мостовой переход пришел в ненормативное состояние. В 2017 году краевые власти поддержали заявку муниципалитета на капитальный ремонт объекта, финансирование работ было определено за счет средств Дорожного фонда Пермского края.



С августа прошлого года, когда начались работы, подрядчик (компания «Химспецстрой») провел большой объем работ. Был демонтирован старый мост, а также произведен демонтаж и вынос газопровода, сетей электроснабжения.



Напомним, в ближайшие три года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и 878,5 погонного метра мостов. Помимо реконструкции шоссе Космонавтов, в 2018 году будут продолжены работы на трассе Березники – Соликамск, обходе Чусового, Восточном обходе г. Перми, обходе п. Куеда, дорогах Полазна – Чусовой и Частые – Бабка.



Всего в 2018 году на реализацию дорожно-хозяйственной деятельности из Дорожного фонда Прикамья будет направлено 11,58 млрд рублей.



Беспрецедентная сумма в 12 млрд рублей была направлена на дорожную инфраструктуру в 2017 году. За счет этих средств сокращается недоинвестированность отрасли, сформировавшаяся в предыдущие годы.