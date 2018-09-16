Сельскохозяйственные ярмарки помогут фермерам и потребителям Прикамья «найти» друг друга

18:43 | 19.09.2018

В Пермском крае продолжаются сельскохозяйственные ярмарки. До конца месяца, по информации регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, в краевом центре и на территории Прикамья пройдут порядка 50 ярмарок, из них 4 — в Перми.



С полным перечнем сентябрьских ярмарок и адресами их проведения можно ознакомиться по ссылке: agro.permkrai.ru/yarmarki.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал, что «среди горожан востребованы свежие продукты и овощи», а для местных фермеров «зачастую становится вопросом — где реализовать урожай». Ярмарки позволяют фермерам и жителям городов «найти» друг друга.



Напомним, в краевой столице в этом году по поручению губернатора используется новый формат проведения ярмарок. С 1 сентября ярмарки на постоянных площадках работают по выходным дням. При этом с участников ярмарок не взымается арендная плата.



С 2015 по 2017 год количество проводимых ярмарок значительно увеличилось. Так, в 2017 году на территории Пермского края прошло 1090 ярмарочных мероприятий различного формата, 133 из них – в городе Перми.