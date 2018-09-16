Пермяков приглашают на выставку «Портрет современника»

18:08 | 19.09.2018

25 сентября в 16.00 в пермском Доме художника (улица Максима Горького, 27) состоится открытие выставки «Портрет современника».



По словам искусствоведа Ольги Власовой, портрет – один из главных жанров искусства. Новая выставка Дома художника посвящена современным портретам. Художники чутко воспринимают чувства и переживания современников, запечатлевая их в своих полотнах, рисунках, гравюрах. В жанре портрета они работают не просто как наблюдатели, но и как исследователи человеческой личности, создают яркую и точную характеристику человека. Иногда портрет сливается с пейзажем, интерьером или натюрмортом – жанровые границы здесь очень подвижны. Человек и мир понимаются при таком подходе как некое множество, как совокупность различных элементов реальности.



Многогранен образ современника в портретах пермских художников. Свое понимание личности выражено в работах уже давно сложившихся мастеров и в произведениях молодых художников нового поколения. В произведениях пермских художников преобладает реалистический портрет со сложными психологическими изысками, с острой характерностью и ярко выраженными индивидуальными свойствами. Очень выразительны и семантически значимы автопортреты и портреты самих художников, где исследуются свойства творческой личности. Портреты заставляют переживать, размышлять, тревожиться вместе с художником.



Выставка будет работать до 15 октября.