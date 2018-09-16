Пермь: новости дня
17:43 | 19.09.2018
Более 5 тысяч прикамцев получили услуги Фонда капремонта через МФЦ за три месяца
С 14 июня 2018 года, изначально в тестовом режиме, а потом и на постоянной основе, услуги фонда были подключены в филиале «Центральный-2» (г. Пермь, ул. Куйбышева, 9). В последующем их начали оказывать все отделения МФЦ Пермского края. Таким образом, у жителей региона, даже проживающих в отдаленных территориях, появилась возможность быстрого получения необходимых документов. Раньше для того, чтобы запросить справку об отсутствии (наличии) задолженности по взносам на капитальный ремонт, получить дубликат квитанции, акт сверки взаиморасчетов или детальный отчет по начисленным пеням, гражданам приходилось обращаться в головной офис фонда в Перми либо подавать запрос по электронной почте.
Стоит отметить, что процесс предоставления услуг в многофункциональных центрах максимально упрощен. Специалисты самостоятельно формируют заявление и направляют его в орган. За три месяца филиалами МФЦ обработано 5136 запросов, касающихся услуг Фонда капремонта.
- Основной поток заявителей у нас пошел в августе, когда ведомство полностью передало нам полномочия по приему обращений от граждан, - рассказала начальник управления координации деятельности КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Айгуль Ахмарова. - Всего за месяц специалисты отделений оказали 4153 услуги фонда, из них 1623 касались предоставления справок об отсутствии (наличии) задолженности по взносам (документ необходим для оформления субсидий или компенсаций, а также при продаже недвижимости).
Сейчас ежедневно за услугами фонда в филиалы «Мои документы» обращаются более 130 заявителей.
- Главный результат совместной деятельности фонда и МФЦ – многократное повышение доступности услуг Фонда капремонта для населения. Теперь граждане могут получить необходимые справки в течение нескольких минут, – отметил Дмитрий Баранов, генеральный директор фонда.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:43 | 19.09.2018
Сельскохозяйственные ярмарки помогут фермерам и потребителям Прикамья «найти» друг друга
18:08 | 19.09.2018
Пермяков приглашают на выставку «Портрет современника»
18:00 | 19.09.2018
В Перми проверено два дорожных объекта
17:40 | 19.09.2018
В Свердловский облсуд поступила апелляция на приговор герою разборок в Екатеринбурге
17:38 | 19.09.2018
Пермские моторостроители присоединились к программе повышения производительности труда
17:29 | 19.09.2018
Свердловские единороссы поддержали кандидатуру Высокинского на должность главы Екатеринбурга
17:08 | 19.09.2018
Свердловский Роспотребнадзор зафиксировал вспышку ОРВИ
16:44 | 19.09.2018
В Перми обустроена экологическая тропа
16:20 | 19.09.2018
Строительство одного из крупнейших жилых районов началось в северной части Екатеринбурга
16:04 | 19.09.2018
Кольцовские таможенники задержали пассажира с крупной партией одежды
16:00 | 19.09.2018
В зауральском детском саду завхоз два года переводила на свой счет деньги учреждения. Теперь ей грозит срок
15:24 | 19.09.2018
Предприниматели и юрлица могут принять участие в аукционах на право размещения НТО в Перми
15:20 | 19.09.2018
Евгений Куйвашев и руководство Boeing открыли новое производство в «Титановой долине»
15:15 | 19.09.2018
На ремонт муниципальных автодорог Прикамья ежегодно будут выделять более 4 млрд рублей
15:00 | 19.09.2018
На Шарташе снесут пляжный комплекс Sun Dali
14:28 | 19.09.2018
Администрация Кургана не справляется с отловом бродячих собак
13:50 | 19.09.2018
В день празднования юбилея УрГЮУ в ночном клубе зарезали студента-юриста
13:45 | 19.09.2018
В Курганской области пять человек пострадали в ДТП
13:19 | 19.09.2018
Суд вынес решение по уголовному делу Николая Коляды
12:45 | 19.09.2018
Пациент одной из прикамских больниц нападал на женщин на улице
12:28 | 19.09.2018
В Перми возобновляются бесплатные консультации по земельным вопросам
12:20 | 19.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 сентября 2018 года
12:16 | 19.09.2018
В свердловском селе пьяный дебошир напал с ножом на полицейского
12:02 | 19.09.2018
Пермский край презентовал новые туристические проекты на престижной отраслевой выставке в Москве
11:56 | 19.09.2018
Челябинск получит новые зелёные аллеи
11:33 | 19.09.2018
Почти шесть миллионов рублей, по мнению УК, задолжал житель Екатеринбурга за потреблённую воду
10:28 | 19.09.2018
В октябре в Кургане откроется V Всероссийская выставка акварели
10:17 | 19.09.2018
Чистка лесопарков в Екатеринбурге отменяется
10:12 | 19.09.2018
«МегаФон» увеличил качество покрытия на Урале
10:08 | 19.09.2018
Свердловских судебных приставов «натаскали» на стрельбу
09:39 | 19.09.2018
В Екатеринбурге шесть лесопарков избавят от мусора
08:40 | 19.09.2018
В Екатеринбурге дотла сгорел частный дом
23:26 | 18.09.2018
В Екатеринбурге планируют снести жилой дом и построить на его месте новое здание филармонии
20:58 | 18.09.2018
В Екатеринбурге завершается сезон работы фонтанов
20:32 | 18.09.2018
Екатеринбургский горздрав прокомментировал смерть пятиклассника
20:15 | 18.09.2018
Свердловская область станет чище: в регионе появится кластер для сортировки и переработки мусора
17:59 | 18.09.2018
Пермский театр кукол откроет новый сезон премьерой
17:42 | 18.09.2018
Свердловский облсуд вынес решение по громкому делу о вымогателях
17:22 | 18.09.2018
В Перми рассмотрели заключительные проекты муниципальных программ на ближайшие годы