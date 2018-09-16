Более 5 тысяч прикамцев получили услуги Фонда капремонта через МФЦ за три месяца

17:43 | 19.09.2018

Напомним, по поручению губернатора Прикамья Максима Решетникова КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» и региональный Фонд капитального ремонта запустили совместный сервис для приема заявлений граждан и выдачи необходимых документов.



С 14 июня 2018 года, изначально в тестовом режиме, а потом и на постоянной основе, услуги фонда были подключены в филиале «Центральный-2» (г. Пермь, ул. Куйбышева, 9). В последующем их начали оказывать все отделения МФЦ Пермского края. Таким образом, у жителей региона, даже проживающих в отдаленных территориях, появилась возможность быстрого получения необходимых документов. Раньше для того, чтобы запросить справку об отсутствии (наличии) задолженности по взносам на капитальный ремонт, получить дубликат квитанции, акт сверки взаиморасчетов или детальный отчет по начисленным пеням, гражданам приходилось обращаться в головной офис фонда в Перми либо подавать запрос по электронной почте.



Стоит отметить, что процесс предоставления услуг в многофункциональных центрах максимально упрощен. Специалисты самостоятельно формируют заявление и направляют его в орган. За три месяца филиалами МФЦ обработано 5136 запросов, касающихся услуг Фонда капремонта.



- Основной поток заявителей у нас пошел в августе, когда ведомство полностью передало нам полномочия по приему обращений от граждан, - рассказала начальник управления координации деятельности КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Айгуль Ахмарова. - Всего за месяц специалисты отделений оказали 4153 услуги фонда, из них 1623 касались предоставления справок об отсутствии (наличии) задолженности по взносам (документ необходим для оформления субсидий или компенсаций, а также при продаже недвижимости).



Сейчас ежедневно за услугами фонда в филиалы «Мои документы» обращаются более 130 заявителей.



- Главный результат совместной деятельности фонда и МФЦ – многократное повышение доступности услуг Фонда капремонта для населения. Теперь граждане могут получить необходимые справки в течение нескольких минут, – отметил Дмитрий Баранов, генеральный директор фонда.