Пермские моторостроители присоединились к программе повышения производительности труда

17:38 | 19.09.2018

В АО «ОДК-СТАР» прошел экспресс-аудит в рамках правительственной программы повышения производительности труда. Компания вошла в четвертую «волну» программы по повышению производительности и бережливому производству на предприятиях.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость участия региона в программе «Повышение производительности труда». По словам главы Прикамья, «для пермских предприятий это возможность усовершенствовать свои производства и выйти на новый уровень качества продукции, а для региона это инструмент развития экономического потенциала и обеспечения конкуренции с другими регионами».



Участники экспертной группы посетили механический и гальвано-термический цехи АО «ОДК-СТАР», провели анализ типового технологического процесса изготовления продукции, операционного и окончательного контроля изготовления корпусов агрегатов продукции. Специалисты оценили внутреннюю логистику производственных подразделений «ОДК-СТАР», параметры визуализации производственного процесса, правильность ведения документации, культуру производства.



По результатам экспресс-аудита были отмечены положительные практики АО «ОДК-СТАР», в числе которых визуальное управление производственным процессом с помощью применения современного программного обеспечения. Оно позволяет мониторить загрузку производственного оборудования с отображением информации в режиме реального времени. Эксперты также отметили высокий уровень чистоты в производственных помещениях, оптимальное расположение цехов, сокращающее временные затраты на решение производственных вопросов. По итогам аудита были сформированы предложения по совершенствованию производственных процессов на предприятии.