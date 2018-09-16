Пермь: новости дня
17:27 | 19.09.2018
Минздрав Прикамья: «До конца 2019 года все ФАПы будут обеспечены специалистами»
По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, для обеспечения жителей региона доступной медицинской помощью в Прикамье количество ФАПов будет продолжать расти. До конца 2019 года их количество должно достичь 638. Это значит, что и потребность в медицинских кадрах увеличится.
«У нас в 600 ФАПах работает 550 фельдшеров, то есть на сегодня уже есть дефицит кадров, он составляет 47 человек. Учитывая то, что мы строим новые ФАПы, а также то, что люди уходят на пенсию, в ближайшее время дефицит может вырасти до 74 специалистов. Эту потребность коллеги из министерства здравоохранения обещают закрыть в ближайшие два года за счет реализации программы «Земский фельдшер» и целевого набора студентов, а также увеличения количества мест в профильных колледжах», — отметил Максим Решетников.
Как отметил в своем докладе и. о. министра здравоохранения Пермского края Шамиль Биктаев, первостепенным вопросом для ведомства является обеспечение новых ФАПов специалистами. «Помимо строительства ФАПов, нужны и специалисты, которые смогут в них работать, повышая доступность и качество оказания медицинской помощи, — подчеркнул и. о. министра. — В этом году увеличили число мест в медицинских колледжах до 235, в следующем году планируем еще на 15, до 250. В совокупности принимаемые меры позволят нам уже в этом году обеспечить 39 ФАПов новыми специалистами, а к концу следующего — еще 35. Потребность будет закрыта на 100 %».
На заседании правительства главный врач Нытвенской районной больницы Марина Обухова рассказала об опыте решения кадрового вопроса в территории. Здесь возводится новый ФАП, потребность в котором была озвучена губернатору во время его предвыборной кампании. До конца года, предполагается, медучреждение будет введено в эксплуатацию. «Кадровый вопрос, в частности по специалистам для нового ФАПа, мы решаем в тесном взаимодействии с местной администрацией. Планируем, что специалисты будут привлечены для работы в ФАПе по программе «Земский фельдшер», — пояснила главврач.
На возведение и ремонт ФАПов в Пермском крае за два года предполагается направить 214 млн рублей, из них 85 млн рублей — из федерального бюджета, 129 млн рублей — из краевого. Программа «Земский фельдшер» по привлечению специалистов на работу в территории региона реализуется при федеральном софинансировании. Размер единовременной выплаты одному специалисту составляет 500 тысяч рублей.
В этом году к участию в программе планируется привлечь 50 фельдшеров в 29 муниципальных образованиях Пермского края.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:43 | 19.09.2018
Сельскохозяйственные ярмарки помогут фермерам и потребителям Прикамья «найти» друг друга
18:08 | 19.09.2018
Пермяков приглашают на выставку «Портрет современника»
18:00 | 19.09.2018
В Перми проверено два дорожных объекта
17:40 | 19.09.2018
В Свердловский облсуд поступила апелляция на приговор герою разборок в Екатеринбурге
17:38 | 19.09.2018
Пермские моторостроители присоединились к программе повышения производительности труда
17:29 | 19.09.2018
Свердловские единороссы поддержали кандидатуру Высокинского на должность главы Екатеринбурга
17:08 | 19.09.2018
Свердловский Роспотребнадзор зафиксировал вспышку ОРВИ
16:44 | 19.09.2018
В Перми обустроена экологическая тропа
16:20 | 19.09.2018
Строительство одного из крупнейших жилых районов началось в северной части Екатеринбурга
16:04 | 19.09.2018
Кольцовские таможенники задержали пассажира с крупной партией одежды
16:00 | 19.09.2018
В зауральском детском саду завхоз два года переводила на свой счет деньги учреждения. Теперь ей грозит срок
15:24 | 19.09.2018
Предприниматели и юрлица могут принять участие в аукционах на право размещения НТО в Перми
15:20 | 19.09.2018
Евгений Куйвашев и руководство Boeing открыли новое производство в «Титановой долине»
15:15 | 19.09.2018
На ремонт муниципальных автодорог Прикамья ежегодно будут выделять более 4 млрд рублей
15:00 | 19.09.2018
На Шарташе снесут пляжный комплекс Sun Dali
14:28 | 19.09.2018
Администрация Кургана не справляется с отловом бродячих собак
13:50 | 19.09.2018
В день празднования юбилея УрГЮУ в ночном клубе зарезали студента-юриста
13:45 | 19.09.2018
В Курганской области пять человек пострадали в ДТП
13:19 | 19.09.2018
Суд вынес решение по уголовному делу Николая Коляды
12:45 | 19.09.2018
Пациент одной из прикамских больниц нападал на женщин на улице
12:28 | 19.09.2018
В Перми возобновляются бесплатные консультации по земельным вопросам
12:20 | 19.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 сентября 2018 года
12:16 | 19.09.2018
В свердловском селе пьяный дебошир напал с ножом на полицейского
12:02 | 19.09.2018
Пермский край презентовал новые туристические проекты на престижной отраслевой выставке в Москве
11:56 | 19.09.2018
Челябинск получит новые зелёные аллеи
11:33 | 19.09.2018
Почти шесть миллионов рублей, по мнению УК, задолжал житель Екатеринбурга за потреблённую воду
10:28 | 19.09.2018
В октябре в Кургане откроется V Всероссийская выставка акварели
10:17 | 19.09.2018
Чистка лесопарков в Екатеринбурге отменяется
10:12 | 19.09.2018
«МегаФон» увеличил качество покрытия на Урале
10:08 | 19.09.2018
Свердловских судебных приставов «натаскали» на стрельбу
09:39 | 19.09.2018
В Екатеринбурге шесть лесопарков избавят от мусора
08:40 | 19.09.2018
В Екатеринбурге дотла сгорел частный дом
23:26 | 18.09.2018
В Екатеринбурге планируют снести жилой дом и построить на его месте новое здание филармонии
20:58 | 18.09.2018
В Екатеринбурге завершается сезон работы фонтанов
20:32 | 18.09.2018
Екатеринбургский горздрав прокомментировал смерть пятиклассника
20:15 | 18.09.2018
Свердловская область станет чище: в регионе появится кластер для сортировки и переработки мусора
17:59 | 18.09.2018
Пермский театр кукол откроет новый сезон премьерой
17:42 | 18.09.2018
Свердловский облсуд вынес решение по громкому делу о вымогателях
17:22 | 18.09.2018
В Перми рассмотрели заключительные проекты муниципальных программ на ближайшие годы