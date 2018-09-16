Пермь: новости дня
17:19 | 19.09.2018
В следующем году в Прикамье отремонтируют более 53 объектов здравоохранения
«С прошлого года взялись за важную работу — приводим в порядок наши больницы и поликлиники, которые зачастую десятилетиями не видели ремонтов, — пояснил губернатор. — В рамках проекта «Новая поликлиника» в этом году модернизируем более 100 регистратур медучреждений, чтобы не было очередей, помимо этого ведутся работы по обеспечению доступности учреждений для маломобильных людей. Это обязательный параметр для медучреждений, поэтому там, где условия не приспособлены, исправляем, а на новых объектах следим, чтобы было все необходимое для комфорта жителей».
Краевым минздравом уже подготовлен перечень приоритетных объектов для проведения ремонтов на следующий год. По поручению губернатора в первую очередь в список вошли объекты, по которым больше всего нареканий от жителей.
По словам и. о. министра здравоохранения Пермского края Шамиля Биктаева, в настоящее время уже подготовлена проектно-сметная документация для проведения в следующем году ремонтов на 53 объектах, помимо этого ведутся подготовительные работы для ремонтов учреждений, не вошедших в перечень. Проект бюджета Пермского края на 2019 год предполагает сохранение объемов финансирования ремонтов медучреждений в следующем году, на это предусмотрено не менее 550 млн рублей, в том числе 326,7 млн рублей за счет краевого бюджета.
Так, в следующем году планируется продолжить ремонт всех медучреждений, расположенных на территории Кизеловского угольного бассейна — в Губахе, Кизеле и Гремячинске, а также корпусов медучреждений в Перми, Березниках, Соликамске, Краснокамске и Кунгуре. Среди приоритетных объектов — паллиативное отделение Пермской центральной районной больницы в с. Лобаново, здание стационара краевой больницы им. Вагнера Е.А. в г. Березники и педиатрическое отделение Чусовской больницы им. В.Г. Любимова; в г. Перми — неврологический центр детской больницы им. П.И. Пичугина, инфекционное отделение детской больницы № 13, родильный дом городской клинической больницы им. С.Н. Гринберга, медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье.
«Мы понимаем, что общее состояние медучреждений и их материально-техническое обеспечение оказывает непосредственное влияние на качество оказания медицинской помощи, а также на вопросы безопасности и комфортного пребывания в учреждениях», — говорит и. о. министра. Поэтому в бюджете также заложены средства на покупку нового оборудования.
Также в течение 2018–2019 годов на территории Прикамья появится 15 врачебных амбулаторий и 66 фельдшерско-акушерских пунктов, 40 из них — взамен ветхих.
Главный врач Кочевской центральной районной больницы Степан Ронзин рассказал об опыте реализации проекта «Новая поликлиника» в медучреждениях муниципального образования. По его словам, теперь и детские, и взрослые поликлиники оформлены в едином стиле, что позволяет пациентам легче ориентироваться внутри зданий. Преобразованы первые этажи — отремонтированы зоны ожидания и регистратуры, организованы кабинеты неотложной помощи и доврачебного приема, убрана картотека и обеспечена работа колл-центра, благодаря которому операторы принимают все звонки от жителей района. «Большое внимание мы уделили вопросам логистики, мы постарались сделать так, чтобы потоки пациентов в разные кабинеты и к разным специалистам не мешали друг другу», — пояснил врач.
Также в ближайшие 3 года еще 7 млрд руб. будут направлены на строительство 25 объектов здравоохранения, семь из них — это детские поликлиники общей мощностью 2000 посещений в смену. Квалифицированную медицинскую помощь в новых, комфортных условиях смогут получить 150 000 детей.
© «Вечерние Ведомости»
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