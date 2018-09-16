В Перми обустроена экологическая тропа

16:44 | 19.09.2018

Экотропа «Гайвинская» находится рядом со школой № 37, ее длина составляет 1,8 км, прогулка по ней рассчитана на 30–50 минут. В зимнее время года на тропе обустраивается лыжня.



Экологическая тропа «Гайвинская» обустроена МКУ «Пермское городское лесничество» и находится в микрорайоне Гайва. Она располагается на территории Верхне-Курьинского участкового лесничества.



Экотропа проходит по территории, где можно ощутить особенности холмистого рельефа с перепадами высот 40–70 метров. По южному склону от возвышения примерно 190 метров тропа спускается к речке Гайве.



На экологической тропе организовано 8 остановок, на которых установлены информационные стенды. Например, остановка «Типы леса» рассказывает о сменяемости лесного разнообразия, остановка «Лесные этажи» — о семействах высоких деревьев, «Поляна злаков» — о разнообразии злаков на небольшой лесной опушке: тимофеевка, мятлик луговой, душистый колосок соседствуют здесь с небольшими 2–3-летними липами, посаженными в 2018 году. Остановка «Разнообразие царства грибов» познакомит посетителей с дереворазрушающими грибами: они селятся на живых деревьях, но питаются лишь одревесневшими оболочками клеток и продолжают жить на них даже после гибели дерева. Тропу планируется дополнить информационными стендами около реки Гайвы.



Наряду с обустройством на территории Перми новых экологических троп, Пермское городское лесничество активно проводит мероприятия по улучшению состояния троп существующих. Так, совместно с Русским ботаническим обществом была проведена ревизия экотропы «Ботаническая», которая находится в Левшинском участковом лесничестве. Было принято решение дополнить маршрут аншлагами для усиления познавательных функций экотропы.



Всего в Перми 14 экологических троп, информацию о них можно найти здесь: prirodaperm.ru/tropy. Каждый желающий может записаться на экскурсию. По вопросам организации экскурсий обращаться в МКУ «Пермское городское лесничество» по телефону 8 (342) 212-94-28, e-mail: mkupgl@mail.ru, pressmkupgl@mail.ru.