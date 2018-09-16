Отомстил за дочь. Житель Прикамья осужден за причинение тяжкого вреда здоровью

15:39 | 19.09.2018

Вынесен приговор 51-летнему жителю Пермского района. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Как установили следствие и суд, днем 6 июня 40-летний потерпевший у себя в квартире устроил ссору с сожительницей и избил ее. Когда конфликт между сожителями был уже исчерпан, в комнату к ним зашел отец женщины, который также был в квартире. Он был недоволен поведением сожителя дочери. Он ударил потерпевшего ножом в грудную клетку и по конечностям. Тот получил травму, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.



Суд приговорил защитника дочери к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.