Пермь: новости дня
15:24 | 19.09.2018
Предприниматели и юрлица могут принять участие в аукционах на право размещения НТО в Перми
Специализация размещенных здесь нестационарных торговых объектов разнообразна: распространение печатных изданий, продажа молока и молочной продукции, мяса, хлеба, хлебобулочных изделий, рыбы и морепродуктов, непродовольственных товаров, овощей и фруктов.
Размер площади места размещения НТО составляет от 6 до 30 метров. Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены.
С конкурсной документацией можно ознакомиться здесь: gorodperm.ru/actions/property/tradearea.
Как сообщили в городском департаменте экономики и промышленной политики, 14 сентября состоялись аукционы по 24 лотам в Мотовилихинском, Ленинском и Кировском районах Перми. Заявки поступили в отношении 13. Цена предложения победителей аукциона по ним составила около 600 тысяч рублей, что в 2,4 раза превышает начальную цену. Впоследствии места, по которым аукционы не состоялись, будут выставлены на торги повторно.
© «Вечерние Ведомости»
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