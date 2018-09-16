Предприниматели и юрлица могут принять участие в аукционах на право размещения НТО в Перми

15:24 | 19.09.2018

Торги по 38 лотам состоятся 21 сентября. Площадки расположены в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми.



Специализация размещенных здесь нестационарных торговых объектов разнообразна: распространение печатных изданий, продажа молока и молочной продукции, мяса, хлеба, хлебобулочных изделий, рыбы и морепродуктов, непродовольственных товаров, овощей и фруктов.



Размер площади места размещения НТО составляет от 6 до 30 метров. Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены.



С конкурсной документацией можно ознакомиться здесь: gorodperm.ru/actions/property/tradearea.



Как сообщили в городском департаменте экономики и промышленной политики, 14 сентября состоялись аукционы по 24 лотам в Мотовилихинском, Ленинском и Кировском районах Перми. Заявки поступили в отношении 13. Цена предложения победителей аукциона по ним составила около 600 тысяч рублей, что в 2,4 раза превышает начальную цену. Впоследствии места, по которым аукционы не состоялись, будут выставлены на торги повторно.