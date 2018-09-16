Пациент одной из прикамских больниц нападал на женщин на улице

12:45 | 19.09.2018

В Губахе закончено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 35-летнего пермяка, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.



Сотрудники ГИБДД охраняли общественный порядок на проспекте Ленина в Губахе и услышали доносящиеся из остановочного павильона крики женщины о помощи. Госавтоинспекторы поспешили на выручку. Навстречу им выбежал мужчина и попытался скрыться. Правоохранители задержали его — это был неоднократно судимый 35-летний житель Перми. 58-летняя потерпевшая пояснила, что находилась на остановке, когда к ней сзади подошел неизвестный, схватил за сумку и пакет, пытаясь вырвать их из ее рук. Затем ударил ее кулаком в лицо и вырвал вещи.



Проверка установила причастность задержанного мужчины к еще одному преступлению. В тот же день на ул. Коммунистической подозреваемый пытался вырвать сумку из рук 62-летней местной жительницы, нанес ей несколько ударов по лицу и туловищу. В сумке у женщины были документы и имущество на 980 рублей. Она оказала ему активное сопротивление, громко кричала, звала на помощь. Злоумышленник скрылся, не желая быть застигнутым на месте преступления. Все эти противоправные деяния мужчина совершил, являясь пациентом одной из губахинских больниц.



Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело передано в суд.