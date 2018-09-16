В Перми возобновляются бесплатные консультации по земельным вопросам

12:28 | 19.09.2018

С сентября по декабрь 2018 года во всех районах Перми возобновляются выездные консультации специалистов в сфере земельных отношений.



Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, мероприятия состоятся в рамках проекта «Земельный ответ», который был инициирован ведомством в 2017 году с целью максимально быстро, просто и доступно рассказать пермякам о существующем земельном законодательстве и помочь разобраться в проблемных вопросах. Особую популярность проект приобрел благодаря выездным встречам, на которых горожане могли получить консультации у специалистов разных ведомств одновременно. Тогда за помощью в решении земельных вопросов обратилось более 850 человек.



Сегодня в консультациях вновь принимают участие представители департамента земельных отношений, Управления Росреестра по Пермскому краю, Кадастровой палаты Пермского края и Центра технической инвентаризации. Специалисты в режиме одного окна помогают разобраться в вопросах оформления прав на земельные участки под гаражами или дачами, межевания, постановки на кадастровый учет, регистрации прав на землю и объекты недвижимого имущества.



Выездные консультации будут проходить несколько раз в месяц во всех районах Перми. Посетить их могут как физические, так и юридические лица. Первая в этом году встреча состоялась в Индустриальном районе и собрала порядка 50 человек. В департаменте напоминают: для того, чтобы решить вопрос на месте, собственникам земельных участков необходимо принести на консультацию максимально полный пакет документов на свои участки.



— Мы продолжаем проект «Земельный ответ», итоги прошлого года доказали его эффективность. Во-первых, он оказался востребованным среди жителей Перми. Во-вторых, мы сумели достичь поставленных целей: в городе возросло число оформленных в соответствии с законодательством земельных участков. Сегодня перед нами стоит та же задача — уменьшить количество незарегистрированных участков и помочь пермякам разобраться в земельных вопросах, — отметила Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений.



Очередная выездная консультация состоится 20 сентября в Мотовилихинском районе Перми по адресу: ул. Уральская, 36 (актовый зал администрации Мотовилихинского района).



С полным расписанием встреч можно ознакомиться на сайте городской администрации (gorodperm.ru/actions/property/gor_zemli/otvet).