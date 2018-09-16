Пермь: новости дня
12:02 | 19.09.2018
Пермский край презентовал новые туристические проекты на престижной отраслевой выставке в Москве
Всего в выставке приняли участие представители 39 стран мира, а в деловой программе состоялось более 40 мероприятий.
Как отметил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, Прикамье активно развивает сферу туризма: «У нас существует много важных направлений в этой отрасли. Губернатор Максим Решетников ставит задачу через туризм повышать и экономический потенциал территорий. Мы готовы предложить целый комплекс интересных туристических тем, связанных как с историко-культурным наследием, так и с природным. Кроме того, для комфортного пребывания гостей региона ведется активная работа по созданию необходимой инфраструктуры. Это обустройство дорог, ведущих к наиболее популярным среди туристов местам, строительство новых гостиниц, разрабатываются новые туристические маршруты и проекты. Например, фестивали «Гений места» и «Вкус места». Таким образом, сегодня можно уверенно сказать, что мы не просто конкурентоспособны, мы можем стать лидерами в этой сфере и должны к этому стремиться. То количество предложений о сотрудничестве в самых разных направлениях, которое к нам поступило, – доказательство большого потенциала Пермского края».
Экспозицию Прикамья представляло более 30 профессионалов туристской сферы региона и познавательные интерактивы. Популярным объектом для фотографий стал зеркальный лабиринт, символ одного из брендов Пермского края – Кунгурской ледяной пещеры. Гости стенда также с удовольствием позировали на фоне Камы рядом с арт-объектом «Счастье не за горами» и исследовали интерактивную карту Пермского края.
Посетители выставки также интересовались организацией активных и гастрономических туров, задавали вопросы о достопримечательностях Верхнекамья, фестивалях региона. Свои предложения для туристов презентовали туроператоры «Спутник», «Пермский центр отдыха и туризма», «А.В.Т. Трэвел», «Валида», «КуМир», «Солана», «Сталагмит». О возможностях оздоровительного отдыха рассказали представители санаториев «Демидково» и «Ключи». Информацию о туризме в своих муниципальных районах представили Чайковский, Кунгур, Соликамск, Березники, Чусовой, Кудымкар.
В рамках деловой программы на стенде Пермского края состоялось 9 мероприятий. Например, кунгурский пилот Игорь Вертипрахов познакомил посетителей выставки с фестивалем «Небесная ярмарка» и провел мастер-класс по основам воздухоплавания. Под его руководством участники научились устанавливать баланс для летательного аппарата и потренировались в поражении цели специальным маркером – как это делают пилоты во время кунгурских «Воздушных баталий».
Туроператоры «Пермский центр отдыха и туризма» и «А.В.Т. Трэвел», а также представители администрации Чусовского муниципального района провели викторины и лотереи с розыгрышем призов, связанных с фактами о нашем регионе.
Во время презентации гастрономического проекта «Вкус места» на стенде Пермского края развернулась «коктейльная вечеринка». Для гостей были приготовлены напитки на основе ягод, растущих на пермской земле. Презентация сопровождалась живой музыкой в исполнении музыкантов Пермского края и рассказом о региональных брендах.
© «Вечерние Ведомости»
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