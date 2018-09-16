Пермский театр кукол откроет новый сезон премьерой

17:59 | 18.09.2018

Театральный сезон в Пермском театре кукол станет 82-м по счету. Праздничная программа, посвященная открытию сезона, начнется 29 сентября в 10.15.



29 сентября ребят и их родителей ждут фотосессия со сказочными персонажами, презентация мастер-классов, выставка в фойе театра «Куклы. Люди. Времена», посвященная истории Пермского театра кукол, розыгрыш сувениров и торжественное поднятие театрального флага.



- В этом году мы подготовили для своих зрителей массу сюрпризов. Помимо того, что до Нового года мы покажем пять премьерных спектаклей, мы запускаем серию мастер-классов для семейной аудитории, - отмечает художественный руководитель Пермского театра кукол Дмитрий Вихрецкий.



Участники мастер-классов узнают о разных видах театральных кукол, познакомятся с основами профессии артиста-кукловода, научатся технике сценической речи, изготовлению белого грима и тряпичной куклы-оберега, а также примут участие в мастер-классе по песочной анимации.



В день открытия 82-го театрального сезона в 11:00 зрителей ждет премьера – спектакль «Путешествия Емели по диковинным дорожкам» (6+). Эта осовремененная русская народная сказка поможет детям быстрее усвоить правила дорожного движения.