В Перми рассмотрели заключительные проекты муниципальных программ на ближайшие годы

17:22 | 18.09.2018

В рамках круглых столов состоялось обсуждение программ функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» на 2019–2023 годы.



В заседании приняли участие депутаты Пермской городской Думы и представители Контрольно-счетной палаты Перми.



Начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Виктор Голенков рассказал о планируемых результатах реализации муниципальной программы «Безопасный город». Он отметил, что доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), приведенных в нормативное состояние, от их общего количества возрастет с 92,2 % в 2019 году до 96,1 % в 2023 году. Также за пять лет планируется построить 15 противопожарных водоемов.



Кроме того, продолжится содействие в снижении уровня преступности на территории города, работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны, а также обеспечение первичных мер пожарной безопасности.



Также в рамках заседания круглого стола на обсуждение был вынесен проект программы «Общественное согласие», цель которой — повышение уровня гражданской культуры и создание условий поддержания гражданского согласия в обществе. Отмечено, что будет продолжена поддержка ТОС (территориальных общественных управлений), развития общественных центров — в 2019–2023 годах в Перми планируется открытие трех новых общественных центров: по улице Веселой, 1, улице Цимлянской, 11, и улице Дружбы, 12.



Проекты муниципальных программ должны быть утверждены до конца октября.