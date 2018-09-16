На Всероссийских юношеских играх боевых искусств пермяки завоевали девять медалей

16:41 | 18.09.2018

В этом году на юношеских играх в Анапе были представлены 22 вида спорта, аккредитованные Министерством спорта России.



266 спортсменов из 25 регионов России вышли на татами, чтобы определить сильнейших в спортивной дисциплине сётокан в возрастных категориях от 10 до 17 лет.



В сборную команду Пермского края по восточному боевому единоборству вошли 10 воспитанников пермской СДЮСШОР по каратэ.



По итогам выступления в соревнованиях «копилка» СДЮСШОР пополнилась девятью медалями. В том числе благодаря этому сборная команда Пермского края заняла 1 место в командном зачете.