В Пермском крае выросли показатели промышленного производства

15:24 | 18.09.2018

Пермьстат опубликовал индекс промышленного производства за январь — август 2018 года. По данным статистического ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс промпроизводства вырос на 1,7 %. За восемь месяцев этого года в Пермском крае было отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 1,1 трлн руб.



Основными «драйверами роста» стали предприятия, занимающиеся обеспечением электроэнергией, газом и паром. Рост производства продукции данного вида в январе — августе составил 6,8 %.



Положительную динамику показали также предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности. Так, в августе 2018 года было добыто на 1,1 % больше полезных ископаемых, чем в июле этого же года. Обрабатывающие производства произвели продукции на 3 % больше, чем в январе — августе 2017 года.