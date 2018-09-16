В столице Прикамья запуск отопления в объекты соцсферы начнется с 20 сентября

14:00 | 18.09.2018

С 20 сентября тепло начнет поступать в объекты социальной сферы: детские сады, школы и больницы. Затем отопление начнет подаваться и в жилые дома.



Как сообщили в департаменте ЖКХ Перми, в первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения: школы, детские сады, больницы, учреждения дополнительного образования и так далее. С 20 сентября ресурсоснабжающие организации обязаны приступить к запуску тепла в объекты соцсферы. Специалисты поясняют, что прогрев помещений займет несколько дней.



Подача тепла в жилые дома по закону начинается тогда, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней не будет подниматься выше 8 градусов. Однако в Перми сложилась традиция запускать тепло раньше установленных сроков.



Важно понимать, что запуск тепла — процесс не одномоментный. Подключение к теплоносителю будет проходить постепенно, с учетом поэтапного запуска насосных станций, ЦТП и ввода в эксплуатацию тепломагистралей. В среднем заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели. За это время батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу.



Во время запуска тепла возможны утечки из систем отопления в квартирах или отсутствие тепла в отдельных батареях из-за воздушных пробок. В этом случае жильцам необходимо сразу информировать об этом диспетчера управляющей организации, обслуживающей дом, и вызвать аварийную службу.



Также будет работать традиционная телефонная линия для обращения жителей. О дате начала ее работы городская администрация сообщит дополнительно.



Максим Рябенко, технический директор — главный инженер ООО «Пермская сетевая компания»:



— Отопление появится в квартирах пермяков постепенно, по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимние режимы. Период пусконаладочных работ может занять до двух недель. Основная ответственность за своевременный пуск тепла в дома лежит на обслуживающих организациях — УК и ТСЖ. Их задача — проконтролировать работу энергоустановок домов, чтобы в стояках не возникало завоздушиваний, а теплоноситель внутри здания распределялся равномерно. В случае отсутствия отопления гражданам необходимо обращаться в свои УК и ТСЖ, контактные телефоны указаны на квитанциях. Также сообщить о ситуации с теплоснабжением дома можно в диспетчерскую ООО «Пермская сетевая компания» по телефону 281-72-99.



Станислав Баскаков, и. о. директора ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство»:



— Летние месяцы для муниципального предприятия неизменно становятся важнейшим этапом работы ради обеспечения успешного прохождения отопительного сезона. Нашей организацией к отопительному сезону были подготовлены 14 котельных предприятий, 43 ЦТП и 243 км тепловых сетей. Тем временем, хотя отопительный сезон только начинается, уже вскоре начнется подготовка к зиме-2019/2020, а именно разработка очередного плана мероприятий. К реализации этого плана приступим в январе.



Инна Дубровина, директор школы № 47:



— Готовить школу к отопительному сезону мы начали еще весной этого года. Была проведена опрессовка системы отопления, произведен текущий ремонт системы водоснабжения и теплоснабжения. Также был разработан и своевременно сдан паспорт готовности школы к отопительному сезону. Наш тепловой пункт был принят представителями «ПСК». Мы полностью готовы к запуску тепла. Приоритетом нашей работы, прежде всего, является создание комфортной среды для ребят.



Сергей Шалабот, директор ООО «Управляющая компания «ЭксКом»:



— Согласно действующему в России законодательству, есть понятие среднесуточной температуры воздуха. Исполнение этой нормы актуально, так как существует взаимосвязь между теплоносителем и тем, что подается в дома. Необходима четкая синхронизация действий ресурсоснабжающих компаний и управляющих компаний, так у нас не будет потерь теплового ресурса.