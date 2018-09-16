В Перми посадили почти сто деревьев в сквере у Оперного театра

13:53 | 18.09.2018

В столице Прикамья – разгар осенней озеленительной кампании, посадки деревьев и ландшафтных культур активно ведутся во многих скверах и парках, в том числе в Ленинском районе Перми.



Театральный сад – одно из самых любимых мест для прогулок жителей и гостей Перми, здесь проходят разного уровня праздники и фестивали. В начале сентября в сквере начались посадки саженцев деревьев. В результате подрядные организации высадили 47 яблонь, 6 ясеней, 13 кленов, 6 рябин, 15 сосен и 6 елей.



Напомним, капитальный ремонт Театрального сада прошел в 2017 году. В ходе ремонта было обновлено около 9 тысяч кв. метров тротуарной плитки и асфальта, заменены бордюры, сломанные лавочки и урны, восстановлены недостающие элементы ограждений, обновлены лестницы.



Также осенью этого года саженцы деревьев высадили в таких скверах Ленинского района, как сад имени Любимова, сад Декабристов и сквер имени Парижских коммунаров. Всего в 2018 году в рамках весенне-осенней озеленительной кампании в Ленинском районе Перми высадили 240 деревьев.