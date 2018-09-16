Должников в Прикамье будут искать по камерам дорожного наблюдения

13:42 | 18.09.2018

С октября 2017 года на дорогах Пермского края успешно функционирует аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав».



В этом году диапазон технических возможностей региональной службы судебных приставов будет расширен. Благодаря совместной работе с губернатором, правительством и министерством транспорта Пермского края, а также при взаимодействии с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения служба судебных приставов получила возможность использования информационных систем стационарных камер фотофиксации для обнаружения автомобилей по государственным номерным знакам по всему Пермскому краю. Разработанное программное обеспечение ООО «Технологии безопасности дорожного движения» позволяет не только осуществлять розыск транспортных средств по различным базам данных ГИБДД, но и автоматически по заранее загруженному реестру номерных знаков обнаруживать в потоке движущегося транспорта автомобили, принадлежащие гражданам, имеющим задолженности в рамках исполнительных производств, находящихся на исполнении в УФССП России по Пермскому краю. Доступ к информационной системе организован по закрытому каналу связи с использованием сертифицированных средств криптографической защиты. Использование стационарных камер, размещенных над дорогой и контролирующих индивидуально каждую полосу движения, является более эффективным, чем передвижной комплекс. При этом АПК «Дорожный пристав» в дальнейшем будет использоваться на участках дорог Пермского края, еще не оборудованных камерами фотофиксации.



По итогам 8 месяцев 2018 года с помощью электронного устройства остановлено 1 772 автомобилиста, имеющих долги. В ходе выездных мероприятий сотрудниками УФССП России по Пермскому краю принято платежей по налогам в размере 4 млн 805 тысяч рублей и штрафов ГИБДД на сумму 2 млн 400 тысяч рублей. Судебными приставами составлено 129 актов описи и ареста транспортных средств на общую сумму задолженности более 27 млн рублей.