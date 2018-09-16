В Перми тепло поступит в первую очередь на объекты социальной сферы

13:19 | 18.09.2018

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» готовы к старту отопительного сезона 2018–2019 годов. Сначала к теплоносителю будут подключаться детские сады, школы, лечебные и культурные учреждения, так как важно в первую очередь обеспечить комфорт на социально значимых объектах.



В жилой фонд тепло поступит с учетом погодных условий: в соответствии с федеральным законодательством, для начала отопительного периода должна быть в течение 5 суток подряд зафиксирована среднесуточная температура ниже +8 градусов. Чтобы батареи в квартирах нагрелись, требуется соблюдение ряда факторов: заявка от обслуживающей организации (УК или ТСЖ), техническая готовность внутридомовых сетей и урегулированная задолженность за услуги теплоснабжения.



Таким образом, отопление появится в квартирах пермяков постепенно, по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимние режимы. Период пусконаладочных работ может занять до двух недель. Основная ответственность за своевременный пуск тепла в дома лежит на обслуживающих организациях — УК и ТСЖ. Их задача — проконтролировать работу энергоустановок домов, чтобы в стояках не возникало «завоздушиваний», а теплоноситель внутри здания распределялся равномерно.



В случае отсутствия отопления гражданам необходимо обращаться в свои УК и ТСЖ, контактные телефоны указаны на квитанциях. Также сообщить о ситуации с теплоснабжением дома можно в диспетчерскую ООО «Пермская сетевая компания» по телефону 281-72-99.



В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду в Пермском филиале «Т Плюс» проведено 25 капитальных и средних ремонтов основного оборудования и более 60 текущих ремонтов всех видов основного энергетического оборудования и сооружений. В Перми проведена перекладка 28 км главных «тепловых артерий» на центральных улицах: Н. Островского, Газеты Звезда, Петропавловской, Н. Крисанова, Осинской, Н. Краснова, а также на правом берегу Камы — улицах Маршала Рыбалко и Сивашской.