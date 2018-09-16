Строительство бассейна на Сысольской в Перми будет закончено в октябре

13:12 | 18.09.2018

Бассейн на улице Сысольской станет первым в правобережной части Перми.



Бассейн строится по заказу администрации Перми. Здание бассейна будет одноэтажным с цокольным этажом, общая площадь составит 1,5 тысячи кв. метров. В здании разместятся плавательная чаша, спортивный зал, зал сухого плавания, медкабинет. Размер чаши составит 25 на 11 метров.



Подрядная организация ООО «Полярис» приступила к работе в августе прошлого года. За это время смонтирована коробка здания, мягкая кровля и кровля из сэндвич-панелей, обустроены наружные сети. Сейчас подрядная организация ведет отделочные работы, устанавливаются двери, вентилируемый фасад, проводятся электромонтажные работы.



С вводом в эксплуатацию объекта у жителей Кировского района появится долгожданный плавательный бассейн, отвечающий современным требованиям.



Кроме того, в этом году будет введен в эксплуатацию бассейн по улице Транспортной, 7, который строит АО «ПЗСП». Здесь также будет плавательная чаша, тренажерный зал, зал единоборств.



После окончания строительства спортивный комплекс планируется выкупить в муниципальную собственность. Ввести объект в эксплуатацию запланировано в IV квартале этого года.