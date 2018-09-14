Пермь примет 353 атлетов из 32 стран на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди ветеранов

18:39 | 17.09.2018

Завершилась регистрация участников ХХ чемпионата мира по греко-римской борьбе в категории «Мастерс» (ветераны, чей возраст старше 35 лет). Всего на чемпионат аккредитовались 353 атлета из 32 стран мира. Отметим, что в составе сборной России выступят 8 представителей Пермского края.



Примечательно, что Пермь примет чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов уже в третий раз. Первый чемпионат мира среди ветеранов по греко-римской борьбе был проведен в краевой столице в августе 1998 года. В 2008 году Пермь принимала юбилейный, 10-й чемпионат мира.



Коллегии турниров мирового уровня уже не в первый раз выбирают Пермский край, и Пермь в частности, для проведения соревнований международного и европейского уровня. Эксперты отмечают, что спортивная инфраструктура соответствует высоким международным стандартам и регион имеет большой опыт в проведении масштабных и массовых событий. Так, в сентябре Чайковский принял Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. За соревнованиями на комплексе «Снежинка» наблюдали порядка 3 тысяч зрителей, еще более 40 тысяч человек следили за происходящим с помощью онлайн-трансляции. В июне на площадке СК им. Сухарева состоялся решающий стыковой матч за право участия в чемпионате мира по гандболу 2019 года между мужскими сборными России и Чехии. А в феврале на площадке УДС «Молот» прошли встречи по баскетболу между мужскими сборными России и Боснии и Герцеговины в квалификации Кубка мира, отборочный матч к чемпионату Европы — 2019 между женскими сборными России и Албании.



Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов пройдет в Перми на площадке Универсального дворца спорта «Молот» с 5 по 7 октября.



Отметим, в июле 2017 года Федерация спортивной борьбы Пермского края и Федерация спортивной борьбы России подали заявку в Международную федерацию всемирной борьбы на проведение чемпионата мира среди ветеранов в Перми.



6 октября 2017 года комиссией Всемирной федерации спортивной борьбы (UWW) была одобрена заявка Пермского края о проведении чемпионата мира. Пермь в этом «поединке» победила столицу Венгрии Будапешт.