Пермь: новости дня
18:27 | 17.09.2018
В Перми планируется отремонтировать более 90 тысяч квадратных метров тротуаров
Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич рассказал о планируемых результатах реализации муниципальных программ блока.
Он подчеркнул, что доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, возрастет с 65 % в 2019 году до 85 % в 2023 году. В планах — ежегодное обеспечение содержания 1969,7 тысячи кв. м автодорог. Кроме того, планируется отремонтировать 608,8 тысячи кв. метров автомобильных дорог. Увеличение этого показателя будет возможно после получения денежных средств на плановый период от бюджетов вышестоящих уровней.
Также планируется паспортизация свыше 74 км бесхозяйных дорог и дальнейшее принятие в муниципальную собственность, что обеспечит их ежегодное содержание.
Проект муниципальной программы «Организация дорожной деятельности» предполагает ремонт 91,6 тысячи кв. метров тротуаров и пешеходных дорожек, а также ремонт 42,40 тысячи кв. метров газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек.
В плановом периоде будет обеспечен ремонт и содержание свыше 7 тысяч км сетей наружного освещения, 91 км сетей наружного освещения будет построено.
Как отметил Анатолий Дашкевич, в 2019–2023 годах планируется построить и реконструировать 12 скверов и объектов озеленения общего пользования, в их числе скверы по улице Краснополянской, 12, улице Корсуньской, 31, и улице Гашкова, 20.
В рамках исполнения муниципальной программы по организации дорожного движения и развитию регулярных перевозок планируется ежегодно перевозить 250 млн человек в год.
Кроме того, в июне городской департамент дорог и транспорта и МКУ «Гортранс» представили проект новой транспортной модели города, которая направлена на развитие и обновление действующей транспортной инфраструктуры и позволит упорядочить взаимоотношения с перевозчиками. В рамках ее планируемой реализации в течение пяти лет будут приобретены в муниципальную собственность 29 трамваев и 117 автобусов.
В дальнейшем муниципальные программы будут утверждены отдельными постановлениями администрации города.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:36 | 17.09.2018
В Екатеринбурге вынесли приговор бизнесменам, которые ради общей выгоды убили своего коллегу
19:59 | 17.09.2018
В центре Екатеринбурга столкнулись легковушка и грузовик
18:39 | 17.09.2018
Пермь примет 353 атлетов из 32 стран на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди ветеранов
18:33 | 17.09.2018
Управление по вопросам миграции Пермского края информирует об изменениях в законодательстве
17:49 | 17.09.2018
Жители пермского дома, пострадавшего от взрыва, возвращаются в квартиры
17:47 | 17.09.2018
В Екатеринбурге во время урока умер школьник. У мальчика текли слезы и сильно болела голова
17:42 | 17.09.2018
Дмитрий Осипов участвует в работе межправительственной российско-индийской комиссии
17:34 | 17.09.2018
Департамент экономразвития Зауралья возглавил новый руководитель
17:28 | 17.09.2018
В Екатеринбурге трамвай наехал на женщину-пенсионерку
17:27 | 17.09.2018
«Горьковка» приглашает пермяков на заседания клубов
17:17 | 17.09.2018
Житель Прикамья поймал грабителя
17:03 | 17.09.2018
Отопительный сезон на Химмаше под угрозой срыва
16:10 | 17.09.2018
Следователи предъявили обвинение мужчине, задержанному за убийство девочки в Каменске-Уральском
15:04 | 17.09.2018
В Екатеринбурге директора автосервиса отправили в колонию на три года за присвоение денег клиентки
14:49 | 17.09.2018
Максим Решетников: «Объединительные процессы в территориях проводятся в интересах их жителей»
14:39 | 17.09.2018
В Перми стартовал уникальный проект «Интерактивная история»
13:41 | 17.09.2018
«Марш безопасности» состоялся в Екатеринбурге
13:20 | 17.09.2018
Сотрудник Уральского Ростехнадзора предстал перед судом за взятку
13:14 | 17.09.2018
Более 15 тысяч жителей Прикамья вышли на старт «Кросса нации — 2018»
13:05 | 17.09.2018
В Перми ожидается существенное похолодание
12:57 | 17.09.2018
В Кургане задержанный мужчина напал с топором на полицейских
12:53 | 17.09.2018
На челябинских улицах ликвидируют проблему открытых люков
12:49 | 17.09.2018
На 15 процентов выросли доходы Свердловской области в 2018 году
12:13 | 17.09.2018
На Уралмаше до конца месяца откроют обновленный футбольный корт
12:07 | 17.09.2018
В Прикамье завершен ремонт Чусовского моста
11:28 | 17.09.2018
В Екатеринбурге начался отопительный сезон
11:27 | 17.09.2018
В Талице мужчина стал уголовником из-за невыплаты алиментов
10:54 | 17.09.2018
В Сысерти бывшего топ-менеджера предприятия осудили за невыплату зарплаты 300 рабочим
10:53 | 17.09.2018
Инвестор DARS Development озвучил новую концепцию курганского ТРЦ «ГиперСити»: «Это вымышленный город»
10:34 | 17.09.2018
В Екатеринбурге в результате ДТП утонул автомобиль. Водитель погиб
10:11 | 17.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 сентября 2018 года
10:09 | 17.09.2018
За минувшие сутки в Свердловской области сгорело два автомобиля
09:29 | 17.09.2018
Ночью в Екатеринбурге горело многоквартирник. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон
20:57 | 16.09.2018
В Екатеринбурге загорелась частная швейная мастерская
18:08 | 16.09.2018
Сезон работы фонтанов в Екатеринбурге подходит к концу
16:58 | 16.09.2018
Свердловские налоговики банкротят популярный у екатеринбуржцев горнолыжный комплекс
16:18 | 16.09.2018
Проверка на внимательность: в центре Екатеринбурга у пешеходного перехода появилась яма без какого-либо ограждения
14:54 | 16.09.2018
В Екатеринбурге в новостройке обвалился потолок
13:26 | 16.09.2018
Житель Прикамья осужден за причинение смертельных ожогов девушке
13:23 | 16.09.2018
До 1 ноября пермские арендаторы сохранят преимущества при выкупе земельных участков
13:17 | 16.09.2018
На региональной автомобильной дороге Полазна – Чусовой завершаются работы по ресайклингу
12:13 | 16.09.2018
В Екатеринбурге отремонтируют участок дороги на улице 8 Марта
11:57 | 16.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 15 сентября 2018 года
11:47 | 16.09.2018
Синоптики предупреждают: в Свердловской области ожидаются заморозки и сохраняется высокая пожароопасность
11:44 | 16.09.2018
Серьёзное ДТП произошло воскресным утром в центре Екатеринбурга