В Перми планируется отремонтировать более 90 тысяч квадратных метров тротуаров

18:27 | 17.09.2018

В рамках круглого стола администрация города и депутаты Пермской городской Думы обсудили проекты муниципальных программ функционально-целевого блока «Городское хозяйство» на 2019–2023 годы.



Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич рассказал о планируемых результатах реализации муниципальных программ блока.



Он подчеркнул, что доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, возрастет с 65 % в 2019 году до 85 % в 2023 году. В планах — ежегодное обеспечение содержания 1969,7 тысячи кв. м автодорог. Кроме того, планируется отремонтировать 608,8 тысячи кв. метров автомобильных дорог. Увеличение этого показателя будет возможно после получения денежных средств на плановый период от бюджетов вышестоящих уровней.



Также планируется паспортизация свыше 74 км бесхозяйных дорог и дальнейшее принятие в муниципальную собственность, что обеспечит их ежегодное содержание.



Проект муниципальной программы «Организация дорожной деятельности» предполагает ремонт 91,6 тысячи кв. метров тротуаров и пешеходных дорожек, а также ремонт 42,40 тысячи кв. метров газонов вдоль тротуаров и пешеходных дорожек.



В плановом периоде будет обеспечен ремонт и содержание свыше 7 тысяч км сетей наружного освещения, 91 км сетей наружного освещения будет построено.



Как отметил Анатолий Дашкевич, в 2019–2023 годах планируется построить и реконструировать 12 скверов и объектов озеленения общего пользования, в их числе скверы по улице Краснополянской, 12, улице Корсуньской, 31, и улице Гашкова, 20.



В рамках исполнения муниципальной программы по организации дорожного движения и развитию регулярных перевозок планируется ежегодно перевозить 250 млн человек в год.



Кроме того, в июне городской департамент дорог и транспорта и МКУ «Гортранс» представили проект новой транспортной модели города, которая направлена на развитие и обновление действующей транспортной инфраструктуры и позволит упорядочить взаимоотношения с перевозчиками. В рамках ее планируемой реализации в течение пяти лет будут приобретены в муниципальную собственность 29 трамваев и 117 автобусов.



В дальнейшем муниципальные программы будут утверждены отдельными постановлениями администрации города.