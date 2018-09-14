Жители пермского дома, пострадавшего от взрыва, возвращаются в квартиры

17:49 | 17.09.2018

В подъезде № 3 дома по ул. Свиязева, 50/1, было выполнено детально-инструментальное обследование несущих конструкций, их демонтаж и аварийно-восстановительные работы, а также диагностика и аварийно-восстановительные работы газопровода, ремонт пострадавших квартир.



Для проведения аварийно-восстановительных работ в подъезде № 3 дома по улице Архитектора Свиязева, 50/1, где 23 мая 2018 года произошел взрыв бытового газа, была разработана проектно-сметная документация.



Администрация Перми совместно с Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае провела ремонтно-восстановительные работы. За счет средств фонда были проведены демонтаж и аварийно-восстановительные работы несущих конструкций (межэтажных и межквартирных плит).



За счет средств городского бюджета проведены аварийно-восстановительные работы в четырех квартирах третьего подъезда дома. Было выполнено детально-инструментальное обследование несущих конструкций, диагностика и аварийно-восстановительные работы газопровода. Подключение газа планируется произвести до конца сентября.



В субботу, 15 сентября, в отремонтированные квартиры с 3-го по 5-й этаж уже вернулись жильцы. Сейчас продолжаются ремонтные работы в четырех квартирах на 1-м и 2-м этажах. Завершить их планируется к 20 октября.